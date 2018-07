US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Rolle Russlands bei der Präsidentenwahl von 2016 eingelenkt.

Er “akzeptiere” die Schlussfolgerung der US-Geheimdienste, dass Russland sich in die Wahl eingemischt haben könnte, sagte Trump am Dienstag.

Trump hatte beim Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki gesagt, er sehe keinen Grund, warum Russland sich in die Wahl eingemischt haben sollte.

Nach heftiger Kritik wegen seiner Haltung beim Gipfel mit Kreml-Chef Wladimir Putin in Helsinki hat US-Präsident Donald Trump eingeräumt, dass Russland sich in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Er “akzeptiere” die Schlussfolgerung der US-Geheimdienste, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus in Washington, er habe sich bei der Pressekonferenz mit Putin “versprochen”. Er habe sagen wollen, dass er “keinen Grund” sehe, warum es “nicht” Russland wäre, dass hinter der Beeinflussung stecken könnte. Versehentlich habe er das “nicht” weggelassen.

Anmerkung Jens Berger: Wieder einmal zeigt sich, dass man erst einmal 48 Stunden warten muss, um zu sehen, ob Trump sich von sich selbst distanziert oder sich gar selbst der Verbreitung von Fake News überführt. Im konkreten Fall ist dies gleich doppelt ärgerlich, da Trumps ursprüngliche Äußerung inhaltlich wohl nicht einmal falsch war …

With Friday’s indictments of Russian intelligence officers, Ray McGovern and Bill Binney have written an open letter to President Trump making clear that the “evidence” behind the indictments is as fraudulent as the intelligence alleging WMD in Iraq. It is being published exclusively here ahead of the Trump-Putin summit on Monday. […]

If you are wondering why so little is heard these days of accusations that Russia hacked into the U.S. election in 2016, it could be because those charges could not withstand close scrutiny. It could also be because special counsel Robert Mueller appears to have never bothered to investigate what was once the central alleged crime in Russia-gate as no one associated with WikiLeaks has ever been questioned by his team.

From the beginning of his administration, President Trump has responded to every new bit of evidence from the C.I.A., F.B.I. and N.S.A. that Russia intervened in our last election on his behalf by either attacking Barack Obama or the Democrats for being too lax — never President Vladimir Putin of Russia for his unprecedented cyberhit on our democratic process. Such behavior by an American president is so perverse, so contrary to American interests and values, that it leads to only one conclusion: Donald Trump is either an asset of Russian intelligence or really enjoys playing one on TV.

Everything that happened in Helsinki today only reinforces that conclusion. My fellow Americans, we are in trouble and we have some big decisions to make today. This was a historic moment in the entire history of the United States. (…)

Trump vacated that oath today, and Republicans can no longer run and hide from that fact. Every single Republican lawmaker will be — and should be — asked on the election trail: Are you with Trump and Putin or are you with the C.I.A., F.B.I. and N.S.A.?

Anmerkung Jens Berger: Friedman fragt seine Leser direkt, ob sie eher Trump und Putin oder eher CIA, FBI und NSA glauben. Ich vermute, die Antwort auf diese Frage dürfte ihm nicht wirklich gefallen, haben die Geheimdienste in der Vergangenheit doch häufig gezielte Falschinformationen gestreut.