Anmerkung unserer Leserin S.R.: Ein interessanter differenzierter Einblick in ein sehr aktuelles spezifisches Thema

dazu auch: 400 vacant jobs for Filipinos in Germany

Dubai: Employers in the healthcare sector in Germany are looking to hire more Filipinos, it has been announced. The Philippine Overseas Employment Administration (POEA) said that at least 400 nurses from the Philippines are now being recruited, and qualified candidates can expect to receive a minimum salary of approximately €1,900 (Dh8,000) per month.

The positions are available through Germany’s Triple Win Project, a programme that seeks to hire suitable candidates for vacant positions in Germany on behalf of employers. According to a statement from POEA, the visa and airfare of hired applicants will be shouldered by the employer.

Quelle: Gulf News

Anmerkung unseres Lesers A.T.: Ist schon erstaunlich, wie weit entfernt jetzt schon nach Pflegekräften gesucht wird… zu Dumpingpreisen natürlich. Und das Ganze wird auch noch als Lotterie verkauft.