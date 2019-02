Anmerkung André Tautenhahn: Nur der Kandidat der Gewerkschaften ist natürlich umstritten, alle anderen Wirtschaftsweisen sind dagegen über jeden Zweifel erhaben, weil sie eben viel Falsches sagen. Auf das Falsche kommt es aber gar nicht an, sondern auf das Wörtchen viel, wie die Sachverständige Isabel Schnabel meint. Sie misst wissenschaftliche Qualität nicht an den Aussagen, sondern an der Menge der Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften. Im Übrigen haben es die Kollegen des SVR mit ihren abwertenden Äußerungen über Truger im vergangenen Jahr geschafft, auch die Schweigeperiode vor einer Neubesetzung zu bestimmen.

dazu: Sieht so das Endspiel beim Brexit aus?

Gleich zwei Artikel geben Einblick in die Pläne von Premierministerin May – und in die Ränkespiele mit der EU. In UK beherrschen sie die Schlagzeilen, die “FT” macht mit dem “Endspiel” sogar ihre Online-Ausgabe auf. Demnach soll Mays enger Berater O. Robbin in einem Brüsseler Hotel ausgeplaudert haben, wie sich die Premierministerin die finale Entscheidung im britischen Unterhaus vorstellt. Sie soll erst in letzter Minute fallen, was keine Überraschung ist: Dass May auf Zeit spielt, wissen wir längst. Doch dann kommt’s: Die Abgeordneten sollen vor die Wahl gestellt werden, Mays Deal zu schlucken – oder den Brexit aufzuschieben.

Der Aufschub soll aber nach Robbins Darstellung nicht bis zur Europawahl im Mai oder bis zum Juni dauern – sondern viel länger, womöglich bis 2020 oder 2021. Jedenfalls lang genug, damit die Abgeordneten ihn ablehnen! Und wie sieht nun Mays Deal aus? Dazu finden sich interessante Spekulationen in der “Sun”. Demnach soll es wie bisher von May gefordert Änderungen am “Backstop” für Irland geben – allerdings nur kleine.

