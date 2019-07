Hinweise des Tages II

dazu: Darum sollten wir Abschied von der Riester-Rente nehmen Etliche Versicherungen wälzen die steigenden Risiken des Finanzmarktes auf ihre Kunden ab und kürzen nachträglich deren Gewinnbeteiligungen – eine vom Bundesgerichtshof rechtlich abgesicherte Praxis . Auch dadurch sinkt das Vertrauen der Bürger in diese Form der Altersvorsorge. Die Zahl der Neuabschlüsse von Lebensversicherungen nimmt merklich ab, zugleich steigt der Anteil der beitragsfrei gestellten Policen von 20,9 Prozent im Jahr 2016 auf 27,2 Prozent 2017. Vor diesem Hintergrund müsste die Bundesregierung eigentlich von der Riester-Rente Abschied nehmen. Stattdessen kündigt sie im Koalitionsvertrag deren Weiterentwicklung an. Dieses staatlich geförderte Modell der privaten Altersvorsorge hat, wie verschiedene Untersuchungen zeigen, als Instrument zur Vermeidung von Altersarmut versagt und kommt nur den höheren Gehaltsklassen zugute. Die dafür verwendeten Steuermittel wären in der gesetzlichen Rentenversicherung besser aufgehoben. Quelle: Hartmut Reiners auf FR Online

Anmerkung Christian Reimann: Wie kann das US-Verhalten erklärt werden? Der Erklärungsansatz, die USA haben ein Imperium erschaffen, in dem sie jederzeit militärisch präsent sein wollen, scheint richtig zu sein. Der Aufschrei seitens der USA wäre wohl sehr groß, wenn Russland oder/und China Kriegsschiffe in US-Küstennähe schicken würden – die Kuba-Krise und die Situation um Venezuela lassen grüßen.

Und wie reagiert Deutschland? Nach Spannungen zwischen Paris und Peking nach Schiffs-Vorfall in Straße von Taiwan und anstatt sich endlich von den USA zu emanzipieren, ist u.a. das zu lesen:

“Deutschland erwägt einen Bruch mit der jahrzehntelangen Praxis militärischer Nichtkonfrontation. Hochrangige Beamte in Berlin stellen Überlegungen an, ein Kriegsschiff durch die 180 Kilometer breite Meerenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland zu schicken.”

dazu: Experten: Weißbuch zeigt Chinas Entschlossenheit zur Wahrung der Souveränität

Am Mittwoch hat die chinesische Regierung das Weißbuch über „Chinas Landesverteidigung in der neuen Ära” veröffentlicht. Darin wird Chinas defensive Landesverteidigungspolitik in der neuen Ära systematisch erläutert.

Es handelt sich dabei um das zehnte Weißbuch über die Landesverteidigung Chinas. Wie Wang Jianfei, Mitarbeiter der Abteilung für strategische Forschung des Kriegsforschungsinstituts der chinesischen Akademie der Militärwissenschaften, mitteilte, sei zum ersten Mal das System der defensiven Verteidigungspolitik Chinas dargestellt worden:

„Die Veröffentlichung des neuen Weißbuchs hat nicht nur dem In- und Ausland die Entschlossenheit des Lands zur Wahrung der eigenen Souveränität und Sicherheit, der Entwicklungsinteressen und zur Unterstützung des großartigen Wiedererstehens der chinesischen Nation gezeigt, sondern das Weißbuch ist gleichzeitig auch eine Erklärung zur Ablehnung der Hegemonie, Gewährleistung des Friedens und der Stabilität der Welt und Förderung des Aufbaus der Gemeinschaft der geteilten Zukunft der Menschheit.”

Laut Wang ist China in diesem Weißbuch die sensiblen Probleme unmittelbar angegangen und hat aktiv auf die internationalen Anliegen reagiert. (…)

Obendrein weist das Weißbuch darauf hin, dass China nie eine Hegemonie, eine Expansion oder einen Einflussbereich anstreben werde. Dies sei das deutliche Kennzeichen der chinesischen Landesverteidigung in der neuen Ära.

Quelle: CRI online

Anmerkung Christian Reimann: Es wird betont, “dass China nie eine Hegemonie, eine Expansion oder einen Einflussbereich anstreben werde.” Auch das unterscheidet China wohlwollend von den USA und vom Kapitalismus des Westens.

Bitte lesen Sie dazu auch bzw. erneut “Werner Rügemer: Varianten des Kapitalismus – Ein Vergleich des westlichen mit dem chinesischen Kapitalismus” und als ein Beispiel “Grönland: US-Militär gegen chinesischen Ausbau der Infrastruktur“.