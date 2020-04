Anmerkung André Tautenhahn: Dieser Beitrag ist schon sehr merkwürdig, da man sich doch in der Tat fragen muss, wie nah die EU den Italienern eigentlich noch steht. Dem Zuschauer wird erzählt, Europa habe Italien gar nicht im Stich gelassen. Es habe halt nur etwas Zeit gebraucht, um sich zu einem Hilfsprogramm aufzuraffen. Aha. Wieso weist der Autor Georg Heil dann nicht auf den Streit in der EU hin, der Anfang März um den Export von Schutzausrüstung tobte? Auslöser war Deutschland, das eine harte Linie gegenüber anderen EU-Partnern vertrat und zunächst aus reinem Eigeninteresse einen Exportstopp verhängte. Diese Regelung galt selbst dann, wenn ein Mangel an Schutzausrüstung in anderen EU-Staaten zu einer Gefährdung von Menschenleben führte. Hat Putin etwa die Bundesregierung zu einer derart unsolidarischen Haltung genötigt, damit er dann ungehindert Propaganda in eigener Sache betreiben kann? Ist es nicht Aufgabe von Politikmagazinen wie Kontraste das Verhalten der eigenen Regierung kritisch zu hinterfragen oder geht es etwa darum, die Entscheidungen der Bundesregierung zu stützen? Was trägt die Bundesregierung eigentlich zum Zusammenhalt der EU bei? Anfang April haben sich 13 von 19 Euro-Ländern für gemeinsame Anleihen oder Coronabonds ausgesprochen, doch die Minderheit, angeführt von Deutschland, Niederlande, Österreich und Finnland lehnt das ab. Sie beharren darauf, dass sich Länder wie Italien und Spanien zu einem Hilfsprogramm unter Beteiligung des ESM bekennen und verkündeten schließlich eine Einigung, die es aber nicht gibt. Der französische Präsident Macron, nicht Putin, sagte in einem Interview mit der Financial Times:

They’re in favour of Europe when it means exporting to you the goods they produce. They’re for Europe when it means having your labour come over and produce the car parts we no longer make at home. But they’re not for Europe when it means sharing the burden.