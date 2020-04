So erkennt man Freunde

Mehrmals in den letzten Monaten wurden wir von Leserinnen und Lesern der NachDenkSeiten dazu animiert, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Leserinnen und Leser und andere kritische Zeitgenossen im Alltag erkennen, miteinander sprechen, kommunizieren und sich treffen können. Der Gedanke ist nicht neu, schon einige Male erprobt und zurzeit sehr aktuell. Warum? Die Demokratie, wie sie uns versprochen worden war, lebt nicht mehr: Die politischen Strukturen sind festgezurrt; die Einkommen und Vermögen sind so ungerecht verteilt, dass man nicht einmal mehr von Chancengerechtigkeit sprechen kann; vor allem sind die Medien als kritische Begleiter des Geschehens nahezu ausgefallen. In dieser Notsituation ist die Kommunikation zwischen dem Rest der verbliebenen nachdenklichen Demokraten wichtig. Dabei entsteht das, was man Gegenöffentlichkeit nennen könnte. – Bitte prüfen Sie die folgenden Anregungen. Ihre Meinung zu kennen ist wichtig: [email protected]. Albrecht Müller.



Mindestens zweimal in der Geschichte der BRD wurde die Mobilisierung von Hunderttausenden engagierter Menschen zum entscheidenden politischen Faktor. Die Mobilisierung lief vor allem über das Gespräch zwischen den Menschen, zwischen Menschen, die sich erkennen und finden konnten.

Zwischenbemerkungen:

Wenn Ihnen der Blick in die jüngere Geschichte nicht so wichtig ist, dann überfliegen Sie den Text von Kapitel 1 und lesen weiter bei 2.

Leser, die in der DDR aufgewachsen sind, bitte ich zu entschuldigen, dass ich nur auf Erfahrungen in Westdeutschland zurückgreife.