Anmerkung Jens Berger: Die Kritik am russischen Vorgehen ist im Kern gerechtfertigt. Die NachDenkSeiten haben erst vor zwei Wochen versucht, eine Debatte um die Covid-19-Impfstoffentwicklung anzustoßen und dabei insbesondere die verkürzten Testphasen bei methodisch neuen Impfstoffen kritisiert. Der russische Impfstoff gehört als Vektorimpfstoff dazu und die vorzeitige Zulassung wäre im Grunde nichts anderes als ein Überspringen der kompletten dritten und großen Teilen der zweiten klinischen Testphase. Das wäre in der Tat unverantwortlich, wenn der Impfstoff denn auch tatsächlich, wie es die Russen behaupten, von ihnen „zugelassen“ worden wäre. Das klingt aber auf der Internetseite des Impfstoffprojekts ganz anders …

Phase 3 clinical trial involving more than 2,000 people in Russia, a number of Middle Eastern (UAE and Saudi Arabia), and Latin American countries (Brazil and Mexico) will start on August 12. The vaccine has received a registration certificate from the Russian Ministry of Health on August 11 and under emergency rules adopted during the COVID-19 pandemic can be used to vaccinate the population in Russia. Mass production of the vaccine is expected to start in September 2020.

Der Impfstoff wurde also nicht „zugelassen“, sondern „registriert“ und für die dritte Phase mit 2.000 Probanden freigegeben. Damit ist er der siebte Impfstoffkandidat, der in die dritte Phase geht. Vielleicht sollte man Putins Ankündigung daher mit einem Augenzwinkern lieber unter PR-Coup verbuchen. Schon lustig, dass ihm die Leitartikler da voll auf dem Leim gegangen sind und vor Wut schäumen. Nun dürfen wir gespannt sein, denn es ist davon auszugehen, dass sehr ähnliche – wenn auch nicht ganz so extreme – Verkürzungen auch bei den britischen, amerikanischen und deutschen Projekten durchgeboxt werden. Mal schauen, ob die Leitartikler dann ähnlich kritisch sind.