Anmerkung André Tautenhahn: Brisant ist auch die Auswahl des Kreditinstituts, das den Kunden Spahn als einen Ausnahmefall einstuft. Warum? Weil er mal im Verwaltungsrat dieser Sparkasse gesessen hat? Dass Jens Spahn Millionen für einen Hauskauf ausgibt, ist auch keine private Angelegenheit. Er gehört einer Regierung an, die Hartz IV und Niedriglöhne offen duldet und selbst sogar behauptet hat, mit den Sozialleistungen habe man alles, was man braucht. Ein Minister, der sich so verhält und eine kritische Berichterstattung mit unwahren Behauptungen zu unterbinden versucht, handelt unanständig.

Zu ähnlichen Schlüssen waren das Cochrane-Zentrum und die Gesundheitsabteilung der deutschen Stiftung Warentest gekommen. Im Informationsmaterial des BAG findet man keine dieser unabhängigen Beurteilungen, weil diese Informationen dem Ziel entgegenstünden, die Impfbeteiligung zu erhöhen. Es stellt sich die Frage, ob grosse Kampagnen im Winter für mehr körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, Abstandhalten und Schutzmasken in geschlossenen Räumen, in denen sich viele Personen eng zusammen aufhalten, nicht viel mehr Influenza-Erkrankungen vermeiden würden als die jährlichen Impfkampagnen. Eine solche Abwägung des Mitteleinsatzes hat das BAG nie vorgenommen. Gegen die normalen Erkältungskrankheiten wie Schnupfen, Halsweh oder Husten, im Volksmund fälschlicherweise oft «Grippe» genannt, nützt die Grippe-Impfung ohnehin nichts. Wer an Influenza erkrankt, bekommt sofort hohes Fieber. Quelle: Infosperber

Anmerkung JK: Was für ein affirmatives Geschwätz. Ist unter den Journalistinnen und Journalisten des Mainstreams überhaupt noch irgendjemand zu finden, der auch nur ansatzweise eine kritische Distanz zur Regierung einnimmt? Merkel ist knallharte und eiskalte Machtpolitikerin, im Grunde sind ihr die Anliegen der Klimaaktivisten völlig Schurz. Für Merkel ist ein Fototermin mit Thumberg & Co nur aus taktischen Erwägungen interessant, da erst einmal kein Politiker, es sei denn, er heißt Donald Trump, am globalen Aufstand der Bürgerkinder vorbeikommt. Und das links-liberale Bürgertum ist eine wichtige Wählerklientel, nicht direkt für die CDU, aber für den zukünftigen Koalitionspartner der Union, die Grünen.

Anmerkung André Tautenhahn: Merkel habe die Argumente ernstgenommen, heißt es in dem Bericht. Dabei war im Anschluss an die 90-minütige Unterredung von den Beteiligten nur Folgendes zu erfahren: Merkel habe versprochen, sie würde es in Erwägung ziehen, in Zukunft mutiger zu sein. Das ist so ziemlich das Gegenteil von ernstnehmen.

dazu: Klimagespräch im Kanzleramt

Das Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Greta Thunberg wird vor allem der deutschen Regierungschefin nutzen, meint der Soziologe Manuel Rivera. Fridays for Future profitiere eher davon, an den Gegensätzen zur Politik festzuhalten.

Merkel werde vom Treffen politisch profitieren, weil sie zeige, dass sie mit der jungen Generation spreche. „Das kann sie dann in kleineren Zirkeln nutzen als Legitimitätsressource.“ Schließlich habe Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft durchaus Ambitionen, als jemand dazustehen, der etwas für das Klima getan habe.

„Ob es der Bewegung Fridays for Future so gut tut, da bin ich durchaus zweifelnd“, sagt Rivera. Soziale Bewegungen benötigten den Gegensatz. Die Rhetorik von Greta Thunberg sei eigentlich immer stark gegen Politik und Wirtschaft gerichtet gewesen, aber auch gegen die ältere Generation. Eine „Allumarmung“ berge gewisse Risiken.

Thunberg werde von einem Mädchen zu einer jungen Frau, die sich auf die Ebene der Interessen begeben und sich darin verstricken werde, erwartet der Soziologe. Sie werde den „Effekt des Kindes“ verlieren. Aber als Figur, wie sie vor zwei Jahren aufgetreten sei, werde sie die Fantasie der Menschen weiter beschäftigen. „Das ist fast wie die Jeanne d´Arc im Spätmittelalter“, so Rivera.

Der Appell der Klimaaktivistin an die Angst nutze sich ab, sagt Rivera – und werde von unmittelbaren Ängsten durch Corona sehr schnell ausgestochen. „Das Panikmotiv ist kein sehr tragfähiges.“

Quelle: Deutschlandfunk Kultur