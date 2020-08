Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers G.R.: Bei den Corona-Maßnahmen kommt es immer auch darauf an, aus welcher Klasse die Betroffenen stammen. Weil Menschen, die sich Klassik-Konzerte anhören, ein anständigeres Benehmen an den Tag legen, sollen diese Konzerte bei vollen Sälen wieder möglich sein. Meint jedenfalls ein Professor von der Charite, der gleichzeitig auch Dirigent ist. Und wenn man wissen möchte, was Standes- bzw. Klassendünkel ist, sollte man ab Minute 1:09 gut zuhören.

Anmerkung André Tautenhahn: Da weiß man ja gar nicht, ob man das unter “Zu guter Letzt”, “Das Letzte” oder vielleicht in einer neuen Rubrik einsortieren soll. Übrigens hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute in der Bundespressekonferenz die Bestürzung der Kanzlerin über den Fall zum Ausdruck gebracht und das Hilfsangebot erneuert, Nawalny nach Deutschland ausfliegen und behandeln zu lassen. Pech hat dagegen Edward Snowden, der in Russland bei Bewusstsein ist und selbst sagen kann, dass er gern nach Deutschland ausreisen wolle. Ob die Kanzlerin auch so bestürzt wäre und Hilfe anböte, wenn sich der Gesundheitszustand des Whistleblowers verschlechterte? Und was ist mit Julian Assange, dem bereits seit zehn Jahren die Freiheit genommen wird, dessen Gesundheitszustand äußerst schlecht ist und der sich im September einem Auslieferungsprozess stellen muss. Mehr als 160 Anwälte und Juristen haben in einem offenen Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson die sofortige Freilassung des Wikileaks-Gründers gefordert, der seit über einem Jahr in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird. Wie ist die Position der Bundesregierung dazu? Vermutlich wird es nicht für die Schlagzeile „Angela Merkels perfide Politik“ reichen.