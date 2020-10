Videohinweise am Mittwoch

Anwalt Ralf Ludwig [transkribiert CG]: “Ich habe vor zwei Wochen […] gesagt, dass ich desillusioniert bin und merke, wie die Situation immer schwieriger wird, die Gerichte nichts machen und alle Maßnahmen durchwinken. Das hat sich in dieser Woche geändert. Es scheint mir so, als seien die Juristen aufgewacht, und auch die merken, dass man nicht alles durchgehen lassen kann, was die Landesregierungen und die Bundesregierung macht. Es ist sogar der Präsident des Verfassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, dass das Corona-Verordnungs-Regime endlich aufhören muss! Maßnahmen in dieser Härte, die so in die Grundrechte eingreifen, müssen durch den Gesetzgeber beschlossen werden in einem ordnungsgemäßen Prozess. Das heißt, die Kritik, die er geäußert hat, ist im Prinzip, dass alle unsere Bundestagsabgeordneten komplett versagt haben. Und ich möchte allen, die handeln, allen Richtern, allen Beamten, allen im Öffentlichen Dienst etwas sagen. Die Bundesrepublik Deutschland baut im Wesentlichen auf auf den Ideen des Rechtsphilosophen Gustav Radbruch [Sozialdemokrat, Anm. CG]. Er hat einmal gesagt, unerträgliches Unrecht kann kein Recht sein. Damit meinte er, dass diejenigen, die in diesem Land Recht anwenden, seien es Richter, Beamte, Lehrer, Polizisten usw., dass sie das Recht nicht anwenden dürfen, was Unrecht ist. Wer ein solches Recht anwendet, der wird im Zweifel hinterher auch dafür verurteilt. […] Die sogenannten Mauerschützen können ein Lied davon singen. Die haben gesagt, es war doch ein Befehl. Denen haben die Richter damals gesagt, ja, aber es war unerträgliches Unrecht, das hättet ihr niemals anwenden dürfen. Und ich sage allen Lehrern hier in Baden-Württemberg, diejenigen von euch, die ab Montag ein Kind zwingen eine Maske zu tragen, die wenden unerträgliches Unrecht an und das dürft ihr nicht. Mein Kollege Markus Haintz sagt es immer und ich wiederhole das: Verweigert diesen Befehl! Tut es den Kindern nicht an, geht zu euren Schuldirektoren, geht zu den Schulämtern und sagt nein, das ist unerträgliches Unrecht und ich wende das nicht an. Im Zweifel liebe Lehrerinnen und Lehrer bleibt zuhause. Es ist heute ein Test veröffentlicht worden von einem schweizer Labor, es hat die sogenannten “Community-Masken” getestet. Acht sind getestet worden, sieben von diesen Masken schützen überhaupt nicht vor der Übertragbarkeit von Viren und die einzige, die schützt, die kann man deswegen nicht tragen, weil man dadurch kaum atmen kann. Das ist die Realität. […] Liebe Lehrer, liebe Polizisten, liebe Abgeordnete, nehmt das zur Kenntnis.”