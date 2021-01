Anmerkung Jens Berger: Man muss Augstein in seiner Medienkritik natürlich vollkommen Recht geben, bei der ökonomischen Bewertung liegt er daneben. Jede Woche Lockdown richtet einen größeren ökonomischen Schaden an, als jede Impfstoffbestellung kosten könnte. Es geht also keineswegs „nicht ums Geld“.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Sehr guter Hinweis eines ehemaligen Verteidigungsministers. Schon vor Trump war es unverantwortlich, einer einzelnen Person diese fast unbeschränkte Macht zur Zerstörung allen Lebens zu geben. Man denke nur an Präsidenten wie den Kalten Krieger Reagan oder den eher nicht so klugen George W. Bush – aber prinzipiell ist es keine gute Idee, so viel Macht an einen Einzelnen zu delegieren.

Dazu: Der Bundesarbeitsminister will Betriebsräte stärken, das Kanzleramt will das nicht bei den Mitbestimmungsrechten. Ein Update zum Entwurf eines Betriebsrätestärkungsgesetz Kurz vor dem Ende des nunmehr vergangenen Jahres 2020 wurde hier dieser Beitrag veröffentlicht, der einen skeptischen Unterton schon in der Überschrift enthält: Schafft er das vor dem „Nichts geht mehr“? Der Bundesarbeitsminister will Betriebsräte mit einem Stärkungsgesetz unter die Arme greifen. Am 28. Dezember 2020 war das. In dem dort besprochenen Entwurf für ein „Betriebsrätestärkungsgesetz“ (Stand: 21.12.2020) ist nicht nur die Ausweitung des Kündigungsschutzes für Arbeitnehmer enthalten, die versuchen, etwas an sich Selbstverständliches zu machen, also einen Betriebsrat ins Leben zu rufen (im hier maßgeblichen § 1 Abs. 1 BetrVG heißt es unmissverständlich: „In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt.“). Das deckt sich übrigens mit dem, was Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2018 als eines der vielen gemeinsamen Vorhaben fixiert haben: „Wir wollen die Gründung und Wahl von Betriebsräten erleichtern“, so heißt es dort. Aber der vorliegende Referentenentwurf geht weiter: Mit dem Betriebsrätestärkungsgesetz »soll Betriebsräten zudem mehr Mitspracherechte in Sachen Digitalisierung zu verschaffen – zum Beispiel auch zur Frage, unter welchen Bedingungen das sogenannte mobile Arbeiten („Homeoffice“) stattfinden darf. Ebenso sollen die Betriebsräte systematisch mitreden dürfen, wie neue Systeme mit Künstlicher Intelligenz beschaffen sein müssen, wenn der Betrieb sie einführen will. Und sie sollen dabei auch eigene Sachverständige einschalten dürfen, deren Vergütung der Arbeitgeber übernehmen muss,« so dieser Artikel: Heil baut Kündigungsschutz für Betriebsräte aus. Das nun geht weit über den Ansatz hinaus, die Gründung eines Betriebsrates zu fördern. Offensichtlich will man auch eine Zuständigkeitserweiterung im Kernbereich der betrieblichen Mitbestimmung realisieren. Quelle: Aktuelle Sozialpolitik

Dazu: Don’t be evil, Google. Zur Gründung einer Gewerkschaft beim Google-Mutterkonzern Alphabet Sergei Brin und Larry Page haben am 4. September 1998 Google als Unternehmen ins Leben gerufen. Die Geschäftsidee des Start-Ups, das in den ersten Wochen in einer Garage im Silicon Valley residierte, war clever: Neben den Suchtreffern gibt es kleine Werbeanzeigen, die thematisch zur Suche passen. Den Preis für die beste Anzeigenposition regelt ein automatisches Bieterverfahren. Damit ließ sich nicht nur schnell, sondern auch viel Geld verdienen. Doch die Google-Gründer wollten sich von der Konkurrenz aus IBM, Microsoft oder Apple unterscheiden. Man wollte die Welt verbessern. Das inoffizielle Firmenmotto: Nicht böse sein – „Don’t be evil“. Der Slogan richtete sich nicht nur an die Kunden, sondern vor allem an die eigenen Mitarbeiter – das haben die Gründer auch beim Börsengang betont. Sie seien bereit, auch auf Gewinne zu verzichten (vgl. dazu den Beitrag „Don’t be evil“ von Marcus Schuler). Was daraus geworden ist, wissen wir alle: Aus dem ehemaligen Start-Up ist ein milliardenschwerer Konzern geworden, der seit Jahren angesichts seiner krakenhaften Expansion mit einer damit einhergehenden enormen Konzentration globalen Marktmacht zunehmend kritisch beobachtet wird. Und wie auch Apple mal in den Anfangstagen mit dem Image des kreativen und irgendwelchen besseren Motiven verpflichteten Außenseiters gegen den damaligen Riesen IBM werbewirksam zu Felde gezogen ist (vgl. die berühmte Super Bowl-Werbung von Apple im Jahr 1984), hat sich auch Google zu einem „klassischen“ und mit allen harten Bandagen kämpfenden gewinnmaximierenden Konzern transformiert. Quelle: Aktuelle Sozialpolitik

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Durchaus begrüßenswert. Damit würde tatsächlich einer der schlimmsten Auswüchse von Hartz IV beseitigt und etwas mehr Lebensstandardsicherung (auf niedrigem Niveau) gewährleistet werden, also ein bisschen zurück zur Logik der früheren Arbeitslosenhilfe. Die angegebenen Kosten von 550 Millionen Euro im Jahr sind lächerlich, werden aber von der Union, die gleichzeitig in Form der Soli-Abschaffung 10 Milliarden Euro jährlich an Steuergeschenken für Bestverdiener und Kapitalgesellschaften fordert, als “unbezahlbar” abgelehnt werden. Bei Hartz IV ging es ja auch nie ums Kostensparen oder um den Erhalt des Sozialstaats, sondern immer um maximalen Druck auf Löhne und “Arbeitsbereitschaft”. Mit dieser Forderung will Heil also vermutlich nur eine weitere Front im beginnenden Wahlkampf aufmachen und das weitgehend abgenutzte sozialpolitische Profil der SPD schärfen; sehr glaubwürdig finde ich den Vorstoß nicht. Immerhin hat die SPD Hartz IV mit den gegenwärtigen brutalen Bedingungen überhaupt erst eingeführt und in den 11 (Mit-)Regierungsjahren nach 2005 immer verteidigt, sich auch kein Bein ausgerissen, wenigstens (als Minimalanforderung) die Alg-II-Sätze ernsthaft anzuheben. Hält die SPD es nicht mehr für notwendig, maximalen Druck auf Arbeitslose (und damit auch auf alle Arbeitnehmer) auszuüben?

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Im Grunde genommen geht das schon in die richtige Richtung, auch wenn die frühere Arbeitslosenhilfe im Einzelfall höher lag und ich umgekehrt den vollkommenen Verzicht auf eine Vermögensprüfung nicht ganz nachvollziehen kann. (Wieso sollte ein Millionär Sozialhilfe oder Grundsicherung beziehen können?) Nur scheint mir der Vorstoß nicht glaubwürdig, wenn einerseits weder von den Grünen selber noch von der taz darauf hingewiesen wird, dass die Grünen die frühere Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe überhaupt erst abgeschafft und durch die völlig unzureichende Fürsorgeleistung Hartz IV (auch nur teilweise) ersetzt haben. Und die Zustimmung der Grünen damals, 2003/2004, war überwältigend, ebenfalls mit hart neoliberaler Argumentation mit Hinweis auf die Kosten der Arbeitslosenhilfe, die angeblich überbordende Staatsverschuldung, die angeblich zu hohen Lohnnebenkosten und die angeblich mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Man würde doch gerne wissen, was sich denn nun an der Sichtweise der Grünen geändert hat und warum. Vollends unglaubwürdig wird die neuentdeckte soziale Ader, wenn keine Gegenfinanzierung von über 10 Milliarden Euro im Jahr vorgeschlagen wird, wohl wissend, dass der wahrscheinliche Koalitionspartner CDU/CSU strikt “an Hartz IV in der jetzigen Form fest[hält]” und das bisschen Rest-Sozialstaat noch weiter abbauen will, zumal mit dem Rückenwind der Corona-Rezession und -Schulden. Ein reiner Papiertiger, mit dem sich die Grünen ein soziales Mäntelchen umhängen wollen.

Dazu: Bestellt Brüssel zu wenig Impfstoff für Deutschland? Ganz im Gegenteil! Deutschland werde von der EU beim Corona-Impfstoff benachteiligt, heißt es immer noch in Berlin. Doch neue Zahlen aus Brüssel beweisen das Gegenteil. Die EU-Kommission kündigte am Mittwoch an, ihre Option auf weitere 100 Millionen Dosen des Impfstoffes von Biontech/Pfizer einzulösen. Davon sollen 30 Millionen nach Deutschland gehen. Der “normale” Anteil wären jedoch nur 18 Millionen – entsprechend dem Anteil an der Bevölkerung. Deutschland bekommt also 12 Millionen Einheiten obendrauf. EU-Korrespondenten aus Italien und Frankreich fragten bei der Kommission nach, warum Deutschland mehr bekommt – doch sie bekamen keine Antwort. Noch größer wird das Mißverhältnis mit dem Vakzin von Moderna, das heute für die EU zugelassen wurde. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn sollen 50 Millionen Impfdosen nach Deutschland gehen – von zunächst 80 Millionen für die EU. Das macht auch nochmal einen satten “Zuschlag” für Deutschland. Zuvor hatte sich Spahn bereits 30 Millionen Extra-Dosen bei Biontech gesichert – über eine nationale Bestellung. Auch darüber klagen Journalisten aus anderen EU-Ländern. Zu Recht. Denn eigentlich sollte es keine nationalen Extra-Kontingente geben. Das war ja genau der Sinn der europäischen Sammelbestellung, die Kanzlerin Merkel und Kommissionschefin von der Leyen vereinbart hatten. Quelle: Lost in Europe

Dazu: China eröffnet größten CO₂ Markt der Welt China hat diese Woche überraschend angekündigt, dass der Handel mit CO2-Zertifikaten dieses Jahr tatsächlich landesweit beginnt. Bislang gab es außer Ankündigungen nur Pilotversuche in fünf Städten und drei Provinzen. Doch nun hat das Umweltministerium bekannt gegeben, wie der nationale CO2-Markt funktionieren soll: Zunächst sind nur Kohlekraftwerke für ihre Emissionen verantwortlich. Die 2.225 Kohleblöcke verursachen rund 40 Prozent von Chinas CO2-Ausstoß. Für sie gilt nun ein Grenzwert von 877 Kilogramm CO2 pro Megawattstunde Strom. Für jede Megawattstunde, die ein Kraftwerk produziert, bekommt es daher 0,877 CO2-Zertifikate – kostenlos. Kraftwerke, die weniger CO2 emittieren, können so einen Teil der Zertifikate verkaufen. Und Kraftwerke, die mehr CO2 emittieren, müssen Zertifikate kaufen. (…) Praktisch bedeutet das, dass in der ersten zweijährigen Handelsperiode nur kleinere und ältere Kraftwerke Zertifikate kaufen müssen. Das entspricht allerdings dem erklärten Ziel der Regierung, die diese Kohlemeiler aus dem Markt drücken will. (…) Unklar ist auch noch, an welcher Börse die Zertifikate gehandelt werden sollen. Trotzdem erwarten Marktbeobachter, dass in den ersten drei Monaten dieses Jahres die erste Transaktion stattfindet. Damit das gelingt, sollen Anfang Februar die noch fehlenden Regeln für das Funktionieren des Markts nachgereicht werden. Für die Preisbildung wird entscheidend sein, welcher Grenzwert für die zweijährige Handelsperiode 2021/2022 gilt. Da für die Periode 2019/2020 tendenziell zu viele Zertifikate im Markt sind, haben diese nur einen Wert, wenn absehbar ist, dass in der nächsten Periode Mangel herrscht und daher eine echte Nachfrage nach Zertifikaten besteht. Unbekannt ist bislang auch, wann der Zertifikatehandel auf Gaskraftwerke und dann auf große Industriebetriebe wie Raffinerien oder Stahlhersteller ausgeweitet wird. Quelle: klimareporter

Anmerkung Christian Reimann: Wieso sieht der Bundesaußenminister in dem „Sturm auf das Kapitol“ die Demokratie in Gefahr, nicht jedoch in der Kommunikationseinschränkung des US-Präsidenten durch Medienkonzerne? Der Primat der Politik gegenüber großen Konzernen wird so infrage gestellt und der Transatlantiker im Auswärtigen Amt schweigt dazu offenbar gerne. Vielleicht sollte sich Herr Maas aber in der Bundesregierung dafür einsetzen, dass sie endlich Pläne zur Belebung der Demokratie in Deutschland vorlegt. Interessant ist auch ein Vergleich mit Hongkong …

Dazu: Hongkongs Schicksalstag

Vor genau einem Jahr stürmten Demokratieaktivisten in Hongkong das Parlament. Ein Abgeordneter und eine Aktivistin erzählen, was sich seitdem geändert hat und wie China immer härter in die Stadt hineinregiert.

Quelle: Spiegel

Anmerkung J.K.: Der Artikel erschien im Juli diesen Jahres. Wenn in Hongkong das Parlament gestürmt wird, dann waren das “Demokratieaktivisten”. Dann war das also eine Aktion für mehr Demokratie. Während in Washington die Grundfesten der westlichen Demokratien in Gefahr sind.

Dabei sehen die Trumpisten den Sturm auf das Capitol wo möglich genauso wie im SPIEGEL-Artikel beschrieben, als Angriff auf das herrschende Establishment. Und man muss es doch auch einmal so sehen, wenn solche Aktionen, wie der Capitolsturm stattfinden sind das nicht Hinweise darauf, dass mit den gesellschaftlichen Verhältnissen etwas grundsätzlich nicht mehr stimmt?