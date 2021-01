dazu: Rückschlag bei Corona-Impfstoff: Astra-Zeneca-Vakzin wirkt bei Senioren wohl kaum

Der deutschen Impfstrategie droht ein Fiasko: Bei älteren Menschen soll das Mittel des britisch-schwedischen Konzerns eine Wirksamkeit von nur acht Prozent haben.

Quelle: Handelsblatt (hinter der Bezahlschranke)

und: EU-Kommission verlangt Einblick in Daten von Astra-Zeneca

Mit großen Ärger reagiert die EU auf Lieferprobleme des Impfstoffherstellers. Nun will die Kommission wissen, was in welchem Werk wann produziert wurde. Derweil weist das Unternehmen Berichte über geringere Wirksamkeit bei älteren Menschen zurück. […]

Unterdessen berichteten Medien, dass der Impfstoff von Astra-Zeneca eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit bei Senioren habe und für die Altersgruppe der Über-65-jährigen keine Zulassung erhalten könnte. Wie die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, liege die Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Impfstoffs bei unter zehn Prozent, das „Handelsblatt“ berichtet unter Berufung auf Koalitionskreise von einem Wirkungsgrad von acht Prozent. Astra-Zeneca wies Berichte über eine bis auf acht Prozent reduzierte Wirksamkeit bei Senioren zurück. Die Angaben seien „komplett falsch“, erklärte das Unternehmen.

Quelle: FAZ

Anmerkung Jens Berger: Die Zweifel an der Wirksamkeit des AstraZeneca-Imfpstoffs bei Älteren kommen nicht überraschend. In der dritten Phase der klinischen Studie waren nur 18% der Probanden über 55 Jahre alt und die Auswertung der Daten hatte mehre Fragen aufgeworfen. So war die Kontrollgruppe, die eine besonders hohe Wirksamkeit aufwies, ausschließlich mit Probanden unter 55 Jahren besetzt. In einem intransparenten Verfahren vermischte AstraZeneca dann die Studiendaten und kam am Ende zwar auf eine ausreichende Wirksamkeit, wobei allerdings vollkommen unklar ist, wie diese sich im Altersspektrum verteilt. All diese Unklarheiten scheinen die EU jedoch nicht großartig zu stören. Dort ist man stattdessen empört darüber, dass AstraZeneca nicht schnell genug liefern kann und geht bereits davon aus, dass der Impfstoff – trotz der vielen offenen Fragen – noch in dieser Woche zugelassen wird. Nun muss man sicher kein Hellseher sein, wenn man angesichts dieses politischen Drucks an der Unabhängigkeit des Prüfungsverfahrens zweifelt. Man darf aber spekulieren. Da der AstraZeneca-Impfstoff anders als beispielsweise der Impfstoff von Biontech/Pfizer nicht sonderlich aufwändig gekühlt werden muss, eignet er sich vor allem für den Einsatz in Arztpraxen und hier – so hört man – sollen ja ohnehin ab dem späten Frühjahr jüngere Menschen geimpft werden. Ein mögliches Szenario wäre also: Die Alten werden in Impfzentren mit dem „guten“ Impfstoff von Biontech geimpft und die Jüngeren in den Arztpraxen mit dem „schlechten“ Imfpstoff von AstraZeneca, der jedoch – sofern die Studiendaten stimmen – bei ihnen sogar halbwegs wirkt. Wenn da nur nicht die ungeklärten Langzeitfolgen dieses Vektorimpfstoffs wären, die ja gerade für Jüngere ein potentielles Problem darstellen. Die persönliche Impfentscheidung wird dadurch vor allem für die Jüngeren nicht eben einfacher.

Passend dazu: To hit Commission target, EU vaccine rollout should be 5 times faster

Countries need to up their game to inoculate 70 percent of adults by the end of September.

The European Commission wants 70 percent of all adults in the EU to get the coronavirus jab by the summer.

At this point, that goal is wildly off. If the current pace of vaccination persists, the bloc as a whole would reach only 15 percent by the end of September. Based on the average of the past week, the bloc would have to ramp up vaccination by a factor of five to hit its target. […]

Quelle: Politico

Anmerkung Jens Berger: Hurra. Dann können wir uns ja ab Mai 2024 auf eine langsame Rückkehr zur „Normalität“ freuen.