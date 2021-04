Videohinweise am Samstag

Mag. Gerold Beneder [Ausschnitt, transkribiert CG]: »Es kommt zu interessanten Ausführungen betreffend den Fallzahlen-Testergebnissen […]: “Ausschlaggebend ist die Anzahl der Infektionen/Erkrankten und nicht der positiv Getesteten oder sonstiger ‘Fallzahlen‘.” Ihnen wird das vielleicht bekannt vorkommen, ich habe das schon in fünf Videos erklärt, dass man unterscheiden muss zwischen Fallzahlen, also positiven Antigentests und positiven PCR-Tests und tatsächlich Infizierten und Kranken. […] Es wird [vom Verwaltungsgericht] der Erfinder des PCR-Tests [Dr. Cary Mullis; Anm. CG] zitiert, dass der PCR-Test nicht zur Diagnostik geeignet ist und daher für sich alleine nichts zur Krankheit oder über die Infektion eines Menschen aussagt. […] Dann steht da noch: “Bei CT-Werten größer als 24 ist nach einer Studie aus dem Jahr 2020 kein vermehrungsfähiger Virus mehr nachweisbar und ein PCR-Test nicht dazu geeignet, eine Infektiösität zu bestimmen.” Richtig, der Wert ist 24, laut einer Studie, laut Meinung des Verwaltungsgerichts Wien. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute in Österreich mit einem [CT-]Wert über 24 in Quarantäne geschickt worden sind, mit den ganzen Schäden und den Auswirkungen für den Betrieb und die Familie etc. Dann verweist das Gericht auf die Erfordernisse von der WHO, Kranker und Infizierter, dass die Entscheidung ob jemand krank oder gesund ist, von einem Arzt getroffen werden muss, nach dem Ärztegesetz und nicht von einem Antigentest oder PCR-Test […], dass Antigentests bei fehlender Symptomatik höchst fehlerhaft sind, […] Dann schreibt er: “Dennoch stützt sich die Corona-Kommission für die aktuellen Analysen ausschließlich auf Antigentests”.«

Anmerkung CG: Das Urteil des Verwaltungsgericht Wien (VGW-103/048/3227/2021-2) vom 24.03. im genauen Wortlaut ist hier zu finden . Im Urteil wird festgestellt, dass die Krankheitsdefinition von Gesundheitsminister Anschober falsch ist: »Geht man von den Definitionen des Gesundheitsministers, „Falldefinition Covid-19“ vom 23.12.2020 aus, so ist ein „bestätigter Fall“ 1) jede Person mit Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischer Nukleinsäure (PCR-Test, Anm.), unabhängig von klinischer Manifestation oder 2) jede Person, mit Nachweis von SARS-CoV-spezifischem Antigen, die die klinischen Kriterien erfüllt oder 3) jede Person, mit Nachweis von SARS-CoV-spezifischem Antigen, die die epidemiologischen Kriterien erfüllt. Es erfüllt somit keiner der drei vom Gesundheitsminister definierten „bestätigten Fälle“ die Erfordernisse des Begriffs „Kranker/Infizierter“ der WHO. Das alleinige Abstellen auf den PCR-Test (bestätigter Fall 1) wird von der WHO abgelehnt (…)«

Volker Bruch [transkribiert]: “Ich sehe überhaupt kein Licht am Ende des Tunnels. Die Maßnahmen sind ja alle begründet durch den Inzidenzwert, und der kommt von den positiven PCR-Tests. Diese Tests können aber gar nicht zwischen toter und lebendiger Materie unterscheiden. Wir wissen gar nicht, ob die Person infiziert ist, infektiös ist, ob da genug Viren sind, die sich vermehren, ob man andere ansteckt, oder ob man einfach nur gesund ist und das Immunsystem […] mit Coronaviren umgehen kann. Das wird nicht unterschieden. Dass das die Grundlage ist für alles, was uns hier gerade einschränkt, das ist doch sehr fragwürdig. […] Wir haben auch eine Angstmaschinerie, die durch die Presse geht, das ganze letzte Jahr, die mich fassungslos macht. Wir haben es ganz konkret zu tun mit Angstmache. […] Das kann nicht richtig sein. Ich will als mündiger Bürger wahrgenommen werden. Ich möchte aufgeklärt werden und das Gegenteil findet statt. […] Diese Zuckerbrot- und Peitsche-Politik, [bei der] man immer das Gefühl hat, man muss jetzt hoffen auf irgendwelche ‘Lockerungen’, hoffen darauf, seine Grundrechte Stück für Stück wieder zurück zu bekommen. Das ist katastrophal. In meinem Umfeld, soweit ich das mitbekommen habe, haben wir doch alles gemacht, was von der Bundesregierung kam seit März, diese Lockdowns, die Abstände, die Masken. Wir haben ja das alles getan, es war aber nie genug. Irgendwann muss man sich dann fragen: Moment mal, das ist euer Plan? Und es funktionierte aber nicht und dann gibt es die Vergleiche mit Ländern, wo man auch sieht, dass es auch wirklich anders geht, und dass da überhaupt nicht diese Katastrophe eingetreten ist, die uns ja ständig prophezeit wird. Da muss man irgendwann sagen: Halt, stopp, so geht das nicht. […] Natürlich müssen wir die Veranstaltungen wieder zulassen und mit Hygienekonzepten [schauen], dass der Betrieb wieder weiter geht. Aber dieses: Stopp, wir müssen alle stehen bleiben, […] damit sich niemand mehr berührt, damit keine Infektion mehr stattfinden kann. Das ist völlig utopisch und wir sehen ja, dass es nicht funktioniert. Das verstehe ich nicht, dass da überhaupt kein Lerneffekt eintritt.”

Camilla Hildebrandt, Autorin: “Es gab jetzt ein Pilotprojekt hier in Berlin, da hieß es, so und so viel Leute können ins Berliner Ensemble gehen, ein Theaterstück anschauen, das selbe galt auch für ein Konzert mit Test. Wie kann man sich das in Zukunft vorstellen? Wir haben jetzt ein Hygienekonzept, wo die Menschen mit Abstand sitzen [Anm. CG: Aerosole ziehen nach oben ab durch die Körperwärme, siehe hier] und dann muss jeder noch dazu zu dem Eintritt für Kino und Theater, den Test zahlen?”

Bruch: “Die Tests sind ja die eigentliche Ursache des ganzen Problems, je mehr wir testen, desto mehr falsch-positiv Getestete wird es auch geben, also steigt der Inzidenzwert wieder. Das hat Jens Spahn selbst gesagt vor ein paar Monaten. [Anm. CG sehen Sie hier xxxxx] Wieso ist das jetzt wieder völlig aus dem Blickfeld geraten? Das kann man sicher gezielt durchaus einsetzen. In Altenheimen, Pflegeheimen ist das vielleicht eine gute Idee, dass man sich da Konzepte überlegt, dass man da wirklich ausschließen kann, aber für den allgemeinen Gebrauch, millionenfach zu testen, jeden Tag? Also, ich kann das nicht nachvollziehen.”

Hildebrandt: “Wo stehen wir aktuell mit unserer Gesellschaft?”

Bruch: “Ich glaube, es tut sich gerade ein bisschen was. Das gibt mir auch wieder Hoffnung, dass Leute sich tatsächlich äußern dazu, das ist total wichtig. Ich habe ganz viele Freunde und Kollegen, die das ganauso sehen, die sich Sorgen machen, die sich aber eben nicht äußern dazu, zumindest nicht öffentlich. Das passiert aber jetzt gerade, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt irgendwie ein Umdenken. […] Ich habe immer gedacht, wenn es an die Kinder geht, an die Schulen usw., dann wird das Maß voll sein, und dann wird es Aufschreie geben in der Gesellschaft und von den Eltern und von allen: Lasst unsere Kinder in Ruhe! Das ist überhaupt nicht passiert, im Gegenteil. Das ist auch ehrlich gesagt das, was mir am meisten Angst macht, dass gerade eine Generation heranwächst, die diese Nähe, mit der wir aufgewachsen sind, überhaupt nicht mehr kennenlernt, für die es völlig normal ist, dass wir Angst voreinander haben, nämlich die Angst uns anzustecken und noch schlimmer, die Angst, dass wir andere Leute anstecken, deswegen sterben. Das können wir nicht abtun als: naja, das ist ja jetzt nur kurz, das ist ja bald vorbei. Das ist etwas, was so tief vermittelt wird, dass uns das große Sorgen bereiten müsste, weil das wird die nächste Generation sein und für die wird das alles ganz normal sein. Das ist erschreckend.”