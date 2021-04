Videohinweise am Samstag

Ex-Richterbund-Chef Gnisa “fassungslos”: Bund plane “nicht mehr einzufangenden Dauerlockdown” Jens Gnisa, früherer Vorsitzender des Richterbundes, zeigt sich fassungslos über die Pläne des Bundes zur Ausweitung seiner Kompetenzen in der Corona-Krise. Der Bund agiere unverhältnismäßig und missachte die Justiz. Derweil rückt der sogenannte “Brückenlockdown” offenbar näher. […] Auf Facebook schrieb der Jurist am frühen Samstagmorgen: “Man sieht mich selten fassungslos. Aber nun ist es so weit. Der Bund schießt deutlich über alle Verhältnismäßigkeitsgrenzen hinaus.” […] Wie zahlreiche andere Experten, Wissenschaftler und auch Juristen kritisierte Gnisa die ausschließliche Konzentration auf die leicht “von oben” festsetzbaren “Inzidenzzahlen” und warf der Regierung vor, die Justiz ebenso zu missachten wie das Grundgesetz: “Nur auf die Inzidenz abzustellen ist bei derartig drastischen Maßnahmen willkürlich, weil die reine Inzidenz davon abhängt wie viel getestet wird. Dies ist manipulierbar. Ab einer Inzidenz von 100 nächtliche Ausgangssperren zu verhängen, obwohl von Gerichten deren Wirksamkeit angezweifelt wurde, ist eine Nichtachtung der Justiz. Eltern ab einer Inzidenz von 100 zu verbieten ihre Kinder zu treffen entspricht für mich auch nicht dem Bild des Grundgesetzes.” […] Gnisa schloss seinen Eintrag mit einem Aufruf an die Bürger, auf ihre Abgeordneten einzuwirken, um die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes zu verhindern: “Ich möchte daher alle bitten: schreiben Sie Ihrem Bundestagsabgeordneten und appellieren Sie an ihn, diesem Gesetz in dieser Form nicht zuzustimmen! Nur auf die Inzidenz abzustellen ist untauglich.” […] Artikel zum Mitlesen, hier. Quelle: RT DE, 12.04.2021

Michael Lüders [Ausschnitt transkribiert, CG]: “Es geht um Ideologie, mehr als um eine sachliche, politische Auseinandersetzung. Dieses lässt sich in allen liberalen Demokratien beobachten, dieser Trend zu einer gewissen Entpolitisierung zugunsten einer von Emotionen getragenen Ideologisierung. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hatte schon 1998 richtig festgestellt: Die postmoderne Identitätspolitik partikularer Lebensstile, also die Fokussierung auf Fragen der ethnischen, sexuellen oder sonstigen Orientierung, passe perfekt zu einer entpolitisierten Idee der Gesellschaft. […] Ausgerechnet nach der Finanzkrise 2008, die ganze Staaten an den Rand des wirtschaftlichen Abgrundes geführt und die Prekarisierung der Lebensverhältnisse auch in westlichen Demokratien maßgeblich vorangetrieben hat, haben die Regierenden in westlichen Demokratien das Postulat sozialer Gerechtigkeit endgültig aufgegeben. Lieber dulden und fördern sie eine Identitätspolitik, die in der Regel keinerlei Probleme löst, wohl aber ihre Anhänger aufwertet. Eine so verstandene Identitätspolitik verursacht so gut wie keine Kosten, vor allem aber ändert sie an bestehenden Macht- und Besitzverhältnissen nicht das Geringste. […] Gleichzeitig symbolisieren das Gendersternchen und der heilige Krieg gegen das generische Maskulinum, die Reduzierung von Feminismus und der Forderung nach Gender-Gerechtigkeit auf eine grammatikalische Norm. Die allerdings ändert nicht das Geringste etwa am Gender-Pay-Gap, also der schlechteren Bezahlung von Frauen bei gleicher Arbeit, wie sie Männer leisten. Deswegen vermutlich spricht aus Sicht der Regierenden auch nichts dagegen, sich als fortschrittlich zu empfehlen, indem man sich für dieses gesellschaftliche Placebo, für diese reine Ersatzhandlung stark macht. Das ist gut fürs Image und wie erwähnt, es kostet nichts.”