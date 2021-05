Dazu: Ausbeutung kann beginnen Afrika-Konferenz in Paris: Frankreich und BRD streichen dem Sudan Schulden. Zeit Rund 60 Milliarden Euro Auslandschulden drücken den Sudan, fünf Milliarden Euro will Frankreich dem Land erlassen, versprach Präsident Emmanuel Macron am Montag in Paris, mit 360 Millionen Euro Nachlass habe sich auch die BRD der »großen Geste« angeschlossen. Es sei »Zeit für die Investoren«, freute sich Wirtschaftsminister Bruno Le Maire – »wir kümmern uns um die Schulden, ihr könnt jetzt investieren«, riet er französischen und europäischen Konzernbossen.für »Investoren«… Der Sudan, der noch im Dezember des vergangenen Jahres auf der US-amerikanischen »schwarzen Liste der Staaten, die den Terrorismus unterstützen«, stand, dürfe endlich »zurückkehren in die internationale Gemeinschaft«, so Le Maire. Kein Wunder, das bitterarme Land im Südosten der Sahelzone ist reich an Erdöl, Gold, Eisen, Marmor und Uran – Schätze der Natur, die gehoben werden wollen. Es gilt außerdem als schätzenswerter Kunde der Waffenschmieden in Europa und den USA: Mehr als 30 Prozent seiner Staatsausgaben flossen in den vergangenen Jahren in den Militärhaushalt…. Quelle: junge Welt

Dazu: 88 mit gestohlenem Öl und Weizen beladene LKW der US-Besatzungsmacht verlassen Syrien in Richtung Irak

Die US-Besatzungstruppen haben weiterhin den syrischen Reichtum und die landwirtschaftlichen Ernten aus den Ländereien gestohlen, die sie in der syrischen Region al-Jazeera besetzt halten, als jetzt ein Konvoi der mit Öl und gestohlenem Getreide beladenen Fahrzeuge der Besatzung das Gebiet von Hasaka in Richtung Norden verließ Irak und zwar über den illegalen Grenzübergang al-Walid illegitime.

Lokale Quellen in al-Yarubiya teilten SANA mit, dass ein Konvoi von 45 Fahrzeugen, darunter überdachte Lastwagen und Öltanker sowie eine Reihe von Kühltankwagen und Tanklastwagen mit Allradfahrzeugen, am Montagmorgen die syrischen Gebiete in Richtung Irak.

In der Zwischenzeit erwähnten Quellen aus dem Dorf al-Swaidiyeh, dass 43 andere Lastwagen, die nachts mit Weizen aus Tal Alou-Silos beladen worden waren, den illegitimen Grenzübergang von al-Walid in Richtung der irakischen Gebiete passierten.

Am 25. April hatte ein Konvoi von 35 US – Besatzung Lastwagen beladen mit gestohlenem Getreide das Gebiet von Hasaka über den illegitimen Grenzübergang al-Walid in Richtung Nordirak verlassen

Quelle: Linke Zeitung