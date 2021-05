Videohinweise am Samstag

Grundgesetz in schlechter Verfassung | Ralph T. Niemeyer widerspricht Polizei an Pfingsten in Berlin

Rede ab 1h21min30sek

Quelle: Martin und Anni, 26.05.2021

Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten “Pfingsten in Berlin – eine Bestandsaufnahme“.

Demonstrationen in Berlin am Pfingstwochenende. 21.05.21-23.05.21

#103 Moment Mal! (MMM)

Die Beobachter erlebten in Berlin am Wochenende einen Abgesang auf die Demokratie.

Staatsorgane setzten mit Gewalt ein Demonstrationsverbot durch.

Bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Markus Fiedler kommentiert.

Quelle: wikihausen

Pfingsten in Berlin Unter den Linden 22.05.2021

“Freundlich, ohne Waffen und ohne Gewalt” singt Perin ihr Lied einfach weiter…

Danke an die Gruppe “HK” für dieses kraftvolle wunderschöne Lied “Sans haine, sans armes et sans violence”!

Quelle: Perin Dinekli, 26.05.2021

“Alle aufs Maul hauen” Ist das der neue Ton von Einsatzleitern der Berliner Polizei?

Presseanfrage der InfoWelle läuft. Laut vorläufigem Gespräch mit Herrn Cablitz ist das Video inzwischen bekannt. Man meint den taktischen Ruf “hier alle Aufbauen” herausgehört zu haben. “Aufs” mit “Auf” zu verwechseln okay… “bauen” mit “hauen” zu verwechseln ist auch möglich, aber klingt das Wort “alle” wie “Maul”?

Hier ist das umstrittene Video, so dass sich jeder selbst davon überzeugen kann. Nutzungsrechte durch Lothar (Berlin Berlin TV) liegen vor. Der Ton ist unverfälscht. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus seinem Livestream.

Quelle: Hürdenflug, 23.05.2021

Polizeigewalt – mal schnell eine Faust reindrücken

Quelle: Polizeigewalt Deutschland, 23.05.2021

Polizeigewalt – “Der Boxer”

Quelle: Polizeigewalt Deutschland, 23.05.2021