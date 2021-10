Videohinweise am Mittwoch

Streeck: “Ich bin großer Verfechter von 3G. Ich bin überzeugt, dass wir nicht eine indirekte Impfpflicht haben dürfen. Wir müssen eine Alternative für die Menschen anbieten, die sich nicht impfen lassen wollen, die skeptisch sind, die abwarten wollen, die beispielsweise auf den neuen Novavax-Impfstoff, also den klassischeren Impfstoff warten wollen. Für die müssen wir eine Alternative anbieten, dass die genauso am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Man muss aber auch deutlich kommunizieren, dass Ungeimpfte bei einer 3G-Party ohne Maske ein deutlich höheres Risiko haben werden, sich zu infizieren als Geimpfte. […] Ich habe Verständnis, dass Menschen skeptisch sind. Ich sehe jeden Tag, dass ich Dutzende eMail-Zuschriften bekomme, von wirklich komplizierten Fällen. Von Menschen, die z.B. eine Autoimmunerkrankung haben, und diese nach einer längeren Krankheitsdauer in Griff bekommen haben und nun eine Impfung nehmen sollen und Angst haben, dass die Impfung z.B. die Autoimmunerkrankung schlimmer macht. […] Die Wissenschaft lebt von Diskurs, sie lebt vor allem auch von der wissenschaftlichen Diskussion. Homogenität ist eigentlich gegen Fortschritt, weil nur durch die Reibereien, die man in der Wissenschaft hat, kommt man auch zu einem neuen Standpunkt, kommt man zu einer neuen Erkenntnis. Wenn jetzt Begriffe [fallen] wie: Man muss ‘der Wissenschaft’ folgen oder ‘false balance’, wie das einige ausgerufen haben, dann ist das ja eigentlich eher eine Untermauerung der eigenen Meinung, als dass es wirklich zum wisschenschaftlichen Diskurs gehört. In meiner wisschenschaftlichen Welt habe ich diesen Begriff oder diese Aussagen nie gehört. Man muss sich wirklich fragen ob man nicht gerade in so einer Pandemie, in der keiner der Experten, mich eingeschlossen, wirklich alle Antworten hat, und alle Sichtweisen, und alle Perspektiven, und alle Fachdisziplinen. Dass man da es nicht geschafft hat, einen interdisziplinären Expertenrat zusammenzieht, dass man die Perspektiven fächerübergreifend zusammenzieht, und daraus eine destillierte Meinung oder auch einen Konsens findet, der dann auch in dieser Art an die Bürger weitergegeben wird. Das fehlt, und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht nach der Wahl auch mal angegangen wird.”

Prof. Hendrik Streeck , Facharzt für Virologie und Infektionsepidemiologie [Auszüge transkribiert, CG]: “Keiner kann das ja im Moment [für Herbst und Winter] gut vorraussehen, weil wir wirklich eine schlechte Datenlage für Deutschland haben. Die Engländer machen das sehr gut. Die machen ja repräsentative Stichproben, und können dadurch relativ verlässlich auch die Inzidenz beurteilen. Wir können das in Deutschland nicht, weil wir das in eineinhalb Jahren noch nicht angefangen haben. […] Aber ich glaube, wir können alle damit rechnen, auch wie sich das mit anderen Coronaviren in den Jahren vor diesem Virus abgezeichnet hat, dass im Herbst ein starker Anstieg kommen wird. Und jedem anzuraten ist, sich selbst zu schützen. […] Wir sind in einer Übergangsphase im Moment von einer Pandemie zu einer Endemie. Endemie bedeutet, das Virus ist hier, geht herum, aber es macht nicht mehr wirklich viele krank, also wir können mit dem Virus leben. […]”

Nina Proll spricht mit Dr. Beate Ulrike Guérot über Demokratie und Eigenverantwortung

Nina Proll ist Schauspielerin.

Dr. Ulrike Beate Guérot ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin.

In dem Clip diskutieren die Schauspielerin Nina Proll und die Politikwissenschaftlern Ulrike Guérot die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Demokratie in Deutschland und Europa.

Zentral geht es dabei um die Frage nach dem „paternalistischen Staat“ versus der Eigenverantwortung der BürgerInnen bei dem Versuch, die Corona-Pandemie einzudämmen. Zweitens wird thematisiert, dass die aktuellen Diskussionen um 3G oder 2G tendenziell Ausgrenzungsdiskussionen sind, die zum ersten Mal größerer Teile der Bevölkerung von der Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen ausschließen und damit de facto ihrer bürgerlichen Rechte entziehen, was auf fragwürdiger verfassungsrechtlicher Grundlage geschieht. Und drittens widmet sich dieses Gespräch der Frage, warum derzeit in vielen Politikfeldern zu beobachten ist, dass sich in den freiheitlichen Demokratien Europas das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit zulasten der Freiheit verschiebt, warum das so ist; und welche Verschiebungen der demokratischen Rechtsordnung eigentlich zu beobachten sind, wenn immer mehr hypothetische Risiken zum Anlaß genommen werden, die Freiheitsgerade der Gesellschaft einzuengen.

Quelle: #allesaufdentisch, 30.09.2021

Eva Herzig spricht mit Dr. Friedrich Pürner über Corona Schutzimpfung

Eva Herzig ist Schauspielerin.

Dr. Friedrich Pürner ist Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen und Epidemiologie.

Im Kern dreht sich das Gespräch um Folgendes: Der Mensch steht im Vordergrund und muss in seinen medizinischen Entscheidungen absolut frei sein.

Die Impfung oder die Nichtimpfung muss also eine freie und individuelle Entscheidung sein. Da die Impfung ein medizinischer Eingriff ist, gehört nicht nur die Impfung selbst, sondern auch die Beratung und Aufklärung nur in die Hände von Ärzten. Politiker haben sich da heraus zu halten. Im Vordergrund steht der Mensch mit seiner Entscheidungsfreiheit über seinen Körper. Mit Zwang und Druck darf man in medizinischen und gesundheitlichen Angelegenheiten nicht arbeiten. Damit wird niemand dauerhaft überzeugen können.

Da diese Impfung nicht nur Vorteile hat, muss sehr gut abgewogen werden, für wen diese Impfung tatsächlich sinnvoll und nutzbringend ist. Es braucht einen Weg der Mitte.

Quelle: #allesaufdentisch, 30.09.2021

Alexa Rodrian spricht mit Dr. med. Steffen Rabe über Corona Schutzimpfung für Kinder

Alexa Rodrian ist Songwriterin, Komponistin und Jazzsängerin.

Dr. med. Steffen Rabe ist Kinderarzt und Mitglied ‚Ärzte für individuelle Impfentscheidung eV.‘

COVID-Impfstoffe können Personen mit einem hohen Risiko für schwere Krankheitsverläufe mit guter Wirksamkeit für einen sehr begrenzten Zeitraum vor diesen schweren Krankheitsverläufen, Komplikationen und Tod durch COVID-19 schützen.

COVID-Impfstoffe können spätestens seit Delta nicht verhindern, dass die Geimpften sich erneut infizieren und dann für andere Menschen genau so ansteckend sind, wie infizierte Ungeimpfte.

Eine Herdenimmunität durch die Impfung ist damit unmöglich zu erreichen, „Durchimpfungsquoten“ sind irrelevant, da es nur und ausschließlich um den Schutz der oder des Geimpften selbst geht.

Spätestens wenn alle Menschen in Deutschland das Angebot erhalten haben, sich selbst – falls gewünscht – durch die Impfung zu schützen, fällt jede wissenschaftliche Grundlage für Grundrechtseinschränkungen Ungeimpfter weg. Konstrukte wie 3G oder 2G entbehren jeder wissenschaftlichen Evidenz und jeder moralischen Berechtigung.

Kinder spielen hier gar keine Rolle – sie brauchen den Schutz durch die Impfungen nicht, weil sie fast nie schwer erkranken.

Die Begründung der STIKO-Empfehlung für die Kinderimpfung ist ein Armutszeugnis: Kinder zu impfen, weil Politiker zu dumm sind, Fachleuten zu glauben, dass KiTas und Schulen auch ohne Impfung der Kinder sicher offen bleiben können (und hier gibt es hochkarätige wissenschaftliche Leitlinien) ist ein inakzeptables Argument.

Quelle: #allesaufdentisch, 30.09.2021

