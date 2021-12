Anmerkung Christian Reimann: Die Formulierung “im Rahmen der Haushaltsmöglichkeiten” klingt so als wolle der amtierende Kanzler ein Türchen offen halten. Alles in allem dürfte jedoch die Ausstattung der Bundeswehr auch in seiner neuen Funktion “eine der wichtigen Aktivitäten” bleiben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an diesen Beitrag: “Trumps Forderungen an Nato-Bündnispartner – Muss Deutschland den Rüstungshaushalt auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts erhöhen?“.