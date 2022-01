Videohinweise am Mittwoch

Dr. John Campbell [Auszug transkribiert und frei übersetzt, CG]: “Die WHO hat für pädiatrische Injektionen vor etwa 15 Jahren gesagt, dass wir das [Aspirieren; Anm. CG] nicht tun müssen. Und das ist wahrscheinlich wahr für Impfstoffe, die wir Kindern geben. Aber dann scheint dieser Ratschlag der WHO, der eine Empfehlung für die Impfung von Kindern war, übernommen und auf die Impfung von Erwachsenen übertragen worden zu sein, welche sich aber unterscheiden. Natürlich handelt es sich bei den neuen Sars-Coronavirus-II-Impfstoffen um eine ganz andere Art von Impfstoff. Es handelt sich entweder um die Adenovirus-Vektor-Impfstoffe, die diese virusgroßen Partikel enthalten, oder um die mRNA-Impfstoffe, die ebenfalls virusgroße Partikel enthalten. Es handelt sich um Impfstoffe mit Nanopartikeln und wenn diese Partikel in den Blutkreislauf gelangen – so wie ich diese Wissenschaft verstehe – dann wird der Körper sie als virale Partikel ansehen und eine Entzündungsreaktion auslösen, als wenn es virale Partikel wären. Und das könnte die Ursache für die Entzündungen sein. Wir müssten den ‘Leuten’ also nur sagen, dass sie nach dem Einstechen [den Kolben zuerst etwas] zurückziehen sollen, bevor sie einspritzen – und erst dann injizieren, wenn sie sicher sind, dass [die Nadel] sich wirklich im Muskel [und nicht in einem Blutgefäß] befindet. Es passiert sehr selten, wahrscheinlich nur bei einer von mehreren tausend Injektionen, aber es ist eine Variable, die so einfach zu eliminieren wäre.”

Anmerkung CG: Es geht hier u.a. um das sogenannte “Aspirieren” beim Verabreichen von Injektionen, das bis vor einigen Jahren üblich war, um zu verhindern versehentlich in Blutgefäße hinein zu spritzen, bis WHO-Richtlinien geändert wurden. Die STIKO empfahl im Jahr 2017 ebenfalls, darauf zu verzichten zur “Schmerz- und Stressreduktion”. Das RKI schrieb damals hierzu: “Die Blutgefäße an den Körperstellen, die für die Injektion von Impfstoffen empfohlen sind […] und in Reichweite der Nadel liegen, sind zu klein, um eine versehentliche intravenöse Gabe zu ermöglichen.” Dr. John Campbell sieht das anders und empfiehlt in seinen Videos, bei den neuartigen Impfstoffen als Vorsichtsmaßnahme, zur der althergebrachten Praxis zurückzukehren.

Nils Melzer: Auslieferung Assanges “rechtlich gar nicht zulässig”

Ein Interview mit dem Völkerrechtsexperten Prof. Nils Melzer über die aktuelle Situation des WikiLeaks-Gründers Julian Assange […]

Nils Melzer: “Der Fall Julian Assange. Geschichte einer Verfolgung”, Mitautor: Oliver Kobold Piper Verlag 2021 336 Seiten. 22,00 Euro ISBN: 978-3-492-07076-8

Quelle: SR 2 KulturRadio, 14.12.2021

Auslieferung von Julian Assange – Ein Angriff auf die Pressefreiheit

Nils Melzer im Gespräch mit Eckhard Roelcke

Der Londoner High Court hat entschieden: Wikileaks-Gründer Julian Assange darf an die USA ausgeliefert werden. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter, Nils Melzer, hält das für ein fatales Zeichen.

„Ob Assange ausgeliefert wird oder nicht – jeder Journalist, der sich anschaut, was mit ihm gemacht worden ist in den letzten zehn Jahren, würde, wenn man ihm heute einen USB-Stick mit dem neuen ‚Collateral Murder Video Nr. 2‘ und den nächsten 250.000 diplomatischen Depeschen geben würde, das wahrscheinlich nicht veröffentlichen aus Angst, dass man mit ihm das Gleiche macht, was man mit Assange gemacht hat. Die Einschüchterung funktioniert.“

Das sagt der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter, Nils Melzer. Der Londoner High Court hat am Freitag das Auslieferungsverbot aus der Vorinstanz aufgehoben. Nun kann der WikiLeaks-Gründer und Journalist Julian Assange an die USA ausgeliefert werden.

Assange ist Opfer psychischer Folter. Für Melzer ist das ein fatales Zeichen für die Pressefreiheit und die Wahrung der Menschenrechte. Mehr als zehn Jahre lang seien Assanges Verfahrens- und Menschenrechte „in jedem Verfahrensstadium“ systematisch verletzt worden.

Zudem sei Assange Opfer von psychologischer Folter. Er leide unter extremen Angst- und Stresszuständen, die neurologische und kognitive Konsequenzen hätten. Die Haftbedingungen in den USA für politische Gefangene widersprächen zudem „ganz klar“ der Anti-Folter-Konvention.

US-Zusagen „sind nicht viel wert“ […]

Quelle 1: Deutschlandfunk, Audio

Quelle 2: Deutschlandfunk, 10.12.2021

On Contact with Chris Hedges: The persecution of Julian Assange

On the show, Chris Hedges discusses ‘The Trial of Julian Assange,’ a new book by Nils Melzer, UN special rapporteur on torture.

Quelle: RT, 19.12.2021