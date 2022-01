dazu auch: Des Westens Bumerang

Ausschluss Russlands aus SWIFT-Zahlungssystem hätte gravierende Folgen für Gaslieferungen. Kritik an Sanktionsplan selbst aus der CDU (…)

»Wenn morgen die russischen Lieferungen einfach ausfallen, dann kann es zu einem massiven Preisanstieg auf den Gasmärkten kommen«, ließ sich vergangene Woche Alexander Libman, Professor für russische und osteuropäische Politik an der FU Berlin, zitieren.

Hinzu kämen gravierende Probleme aufgrund bestehender finanzieller Verflechtungen. Das britische Magazin The Economist berichtete bereits im Dezember, europäische Banken hätten Darlehen im Wert von rund 56 Milliarden US-Dollar an russische Unternehmen vergeben. Ein SWIFT-Ausschluss verhindere eine Rückzahlung der Kredite. Hinzu komme, dass Unternehmen aus der EU hohe Summen in Russland angelegt hätten. Der Economist bezifferte sie auf gut 310 Milliarden Euro. Habe Moskau nichts mehr zu verlieren, dann böten sich damit Möglichkeiten zu wirtschaftlicher Vergeltung in Hülle und Fülle.

Als langfristig gravierend wird zudem die Tatsache eingeschätzt, dass Russlands Ausschluss vom SWIFT den Aufbau von Alternativen stark beschleunigen dürfte. Russland selbst hat ein eigenes Zahlungssystem namens SPFS aufgebaut, das es bereits mit einigen Nachbarstaaten nutzt. Auch China verfügt über ein alternatives Zahlungssystem (CIPS), das inzwischen Finanztransfers im Wert von einem Achtel des SWIFT-Volumens abwickelt. Ein etwaiger Ausschluss Russlands vom SWIFT wäre für die zahlreichen Staaten, die vom Westen attackiert werden, ein klarer Anreiz, zu CIPS zu wechseln. Damit würde die US-Dominanz über das globale Finanzsystem geschwächt.

Unabhängig davon plädierte Merz dafür, einer Inbetriebnahme von Nord Stream 2 keine Steine mehr in den Weg zu legen. Zwar stufe er den Bau der Erdgasleitung nach wie vor als einen Fehler ein, äußerte der künftige CDU-Chef. Da die Pipeline aber »nun schon mal fertiggestellt« sei, halte er es für richtig, sie jetzt auch »in Betrieb zu nehmen«.

Quelle: junge Welt

Anmerkung Christian Reimann: Selbst der künftige CDU-Vorsitzende mit besten Kontakten zum Vermögensverwalter Blackrock äußert in dieser Angelegenheit seine Bedenken. Das sollte auch die hartnäckigsten Transatlantiker in der Ampel-Koalition überzeugen. Denn Sicherheit ohne Russland wird es in Europa nicht geben.