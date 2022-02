dazu auch: Ukraine crisis: Macron says a deal to avoid war is within reach French President Emmanuel Macron has said he thinks a deal to avoid war in Ukraine is possible and that it is legitimate for Russia to raise its own security concerns. Quelle: BBC

Anmerkung unseres Lesers W.A.: Dieser Artikel analysiert ausgehend von der allseitigen umfassenden kriegerischen Medienkampagne gegen Russland, gespickt mit täglich neuen Lügen, Verdrehungen, Verleumdungen, Halbwahrheiten und einseitigen Betrachtungsweisen, sehr gut die dahinter stehenden Interessen der USA und der anderen NATO-Staaten sowie ihrer scharfmacherischen Erfüllungsgehilfen in den westlichen Ländern und deutscher Parteien, wie z. B. führender Grünen-Politiker, mit ihrem tiefsitzenden Russen- und Chinesenhass. Wladimir Putin und Xi Jinping (siehe die aktuelle Berichterstattung in den Medien über die Olympischen Winterspiele) müssen dabei als “Das personifizierte Böse” herhalten.

Das ausgerechnet der Linke-Politiker und Thüringer Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff die Entscheidung Russlands gegen den Auslandssender der Bundesrepublik Deutsche Welle kritisiert, das ist um so unverständlicher. „Die weitere Einschränkung der Medienvielfalt in Russland durch die Schließung der Deutschen Welle nimmt der Zivilgesellschaft weitere Luft zum atmen. Das ist bitter – insbesondere für diejenigen, die statt staatlich gelenkter Medien Informationsfreiheit wollen“, schrieb Hoff am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Im oben genannten Zusammenhang ist auch in der gleichen Zeitschriftenausgabe der Beitrag „Ich sehe was, was du nicht siehst“ oder „Spekulationstheater an der russisch-ukrainischen Grenze“ sehr zum Lesen zu empfehlen.

dazu auch: Biden rattles his sabre at Putin … but it’s Xi he really wants to scare

If, as seems increasingly probable, Russia decides not to launch an all-out invasion of Ukraine, tub-thumping US and British politicians who have spent weeks scaring the public with loose talk of looming Armageddon will have some explaining to do.

The military build-up directed by Vladimir Putin, Russia’s president, is real enough. But suspicion grows that the actual as opposed to the hypothetical threat of a large-scale conventional attack is being mis-read, misinterpreted, over-estimated or deliberately exaggerated.

It wouldn’t be the first time.

Quelle: The Guardian