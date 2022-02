dazu: Warum die USA mehr Interesse an einer russischen Ukraine-Invasion haben als Putin Wladimir Putin sieht sich selbst als genialen Geo-Strategen. Doch in der Ukraine-Krise werden die Fäden in Washington gezogen, sagt Professorin für Internationale Politik Nina Chruschtschowa. Die Urenkelin des sowjetischen Führers Nikita Chruschtschow ist sicher: Putin plant keinen Krieg. Dennoch reiche ein Funke, damit die Ukraine brennt. Quelle: Stern Online

dazu: Heizen oder essen Anstieg der Strom- und Gassperren erwartet. Schon jetzt leben gut 7,2 Millionen in kalten Wohnungen Heizen und kochen oder überhaupt erst mal etwas zu essen kaufen. Immer mehr Menschen hierzulande müssen täglich diese Entscheidung treffen. Wer trotz fehlenden finanziellen Polsters Heizung und Herd bedient, muss mit Strom- bzw. Gassperren rechnen. Beratungsstellen und Energieversorger rechnen damit, dass die Zahl der Betroffenen steigen wird. Wie der MDR am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Energieversorgers Envia M berichtete, gab es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr bei den Stromsperrungen einen Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Quelle: junge Welt

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Natürlich ist es im Einzelfall traurig, sein Elternhaus verkaufen zu müssen, auch wenn sicher nicht jeder Erbe dort wohnen will. (“Im Einzelfall” auch deshalb, weil der Erbe eines 2-Millionen-Euro-Hauses den Hypothekenkredit für die Erbschaftsteuer – bei 400.000 Euro Freibetrag und 30% Steuern sehr bescheidene 360.000 Euro Steuern – von der Bank aufgedrängt bekommen wird, also keineswegs verkaufen muss.) Es ist aber nur noch unverschämt zu fordern, dass Menschen, die angesichts verdoppelter Immobilienpreise beim Erben noch einmal deutlich reicher geworden sind, durch Steuererleichterungen noch mehr vom – weiterhin leistungslos erworbenen – Reichtum übrig zu lassen und auch noch die letzten Reste einer irgendwie vermögensbezogenen Besteuerung und Umverteilung von oben nach unten zu beseitigen. Immerhin sind, wie im Artikel beschrieben, auf bayerische Initiative Familienhäuser bis 200 qm – am Starnberger See schnell 5 Millionen Euro und mehr wert – schon heute steuerfrei vererbbar, und die Bayerische Staatsregierung möchte die Erbschaftsteuer am liebsten vollständig regionalisieren und dann abschaffen. Besonders verwerflich ist das Mitgefühl mit Multimillionären angesichts der Gnadenlosigkeit, mit dem Langzeitarbeitslosen sogar das selbst erwirtschaftete Vermögen bis zu Minimalgrenzen weggenommen wird, bevor der erste Euro an staatlichen Hilfen fließt, und dem Unwillen, für vernünftige Löhne und Renten zu sorgen. So viel zu “Leistungsgerechtigkeit”: selber ererben soll steuerfrei sein, selber erarbeiten wird weiterhin hoch besteuert, und selbst dann ist der Arbeitnehmer nicht vernünftig abgesichert. Die CSU konkurriert mit FDP und AfD darum, die Schutzmacht der Multimillionäre zu sein.