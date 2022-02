Anmerkung unseres Lesers J.A.: Mützenichs Haltung ist in der aufgeheizten Stimmung sehr mutig und auch sehr wichtig. Man kann aber die – legitime – Ansicht vertreten, dass sich Deutschland selbst verteidigen können muss, auch wenn man einen russischen Angriff auf NATO-Staaten für unwahrscheinlich hält. Dann muss man aber konstatieren, dass die deutsche “Verteidigungs”politik der letzten 20 Jahre vollkommen falsch war, nämlich auf die weltweite Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ausgerichtet (z. B. hier ). Das fällt uns jetzt auf die Füße, indem viel Geld für internationale Einsätze in Afghanistan, Mali usw. ausgegeben wurde, das für den *eigentlichen* Einsatzzweck fehlt. Gleichzeitig ist militärische Gerät angeschafft worden, das für die Landesverteidigung eher ungeeignet ist, während bspw. die Anzahl schwerer Panzer (wenn man damit heute noch Krieg führt) radikal reduziert worden ist. Mit anderen Worten: nicht nur wurde die Bundeswehr in mehr als fragwürdige und oft völkerrechtswidrige Kriege geführt, sondern gleichzeitig wurde der Auftrag der Landesverteidigung vernachlässigt. Das ist dann doppelt verwerflich. Mützenich hat aber trotzdem Recht.

Anmerkung Christian Reimann: In den letzten Jahren ist der Militärhaushalt bereits kräftig angehoben worden. Wenn jetzt beklagt wird, es fehle an Ausrüstung, stellt sich die Frage, wohin die deutschen Militärgelder geflossen sind. Erinnert sei u.a. an folgende Beiträge:

An dieser Stelle auch noch der Hinweis auf ein 24min-Video in dem ein Professor anhand der Spieltheorie Szenarien für die Ukraine aufzeigt. Und dies vor dem Einmarsch Russlands. Er geht auch darauf ein, welches Szenario für welche Partei (Russland, EU, USA) Vorteile und Nachteile hat. Und abschließend noch danke für Ihre Berichterstattung. Seit Samstag sind die NachDenkSeiten eine der wenigen Seiten, die ich noch besuche, da ich die Mainstream-Berichterstattung nicht mehr ertragen kann.

Anmerkung unseres Lesers C.B.: Ein aus meiner Sicht guter Artikel der auch schmerzhaft den Finger in die Wunde der westlichen Völkerrechtsbrüche legt. Aber aus eigener Erfahrung von Familie und Freundeskreis ist inzwischen eine regelrecht “martialische” Stimmung aufgekommen in dem die Aussendung von Soldaten, Waffenlieferungen oder Sanktionen gegen Russland regelrecht bejubelt werden. Von dem her befürchte ich das mildernde Stimmen aktuell keine Chance haben.

Jetzt ist der Augenblick gekommen, um „The Art of Diplomacy“ zu praktizieren. Aufgabe: Russland einen gangbaren„off ramp“ Weg aufzuzeigen. Dummes Geschwätz über Tribunal in Den Haag f Putin, Lavrov, etc ist aktuell mehr als töricht, ja provozierend gefährlich

Jetzt geht es uns nicht nur um unsere Solidarität mit unzähligen Menschen, die erneut aus Kriegsangst und Trauer über die Gewalt auf der Flucht sind. Vielen steckt das Trauma des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion noch in den Knochen. Wir sagen: Kriege enden nie im Frieden! Unsere Solidarität gilt den Angehörigen der Opfer von Angriffen. Es geht um unser aller Zukunft. Unser aller Leben. Zukunft gibt es nur im Frieden! Zum einen waren wir in Europa vermutlich nie näher an der Gefahr eines Atomkrieges als dieser Tage. Jeden Augenblick kann ein Missverständnis dazu führen, dass Befehlshaber in einer unübersichtlichen Situation sich überstürzender Ereignisse den Kopf verlieren und eine Eskalationsdynamik auslösen, an deren Ende die Überschreitung der Nuklearschwelle steht. Hier geht es aber um noch viel mehr: Russland geht mit diesem Krieg das Risiko eines nuklearen Infernos auch aus einem konventionellen Krieg heraus entbrennen kann. Gefechte finden in demjenigen Staat Europas statt, der hinter Frankreich den zweiten Platz einnimmt in der Nutzung von Atomreaktoren für Strom. Quelle: Bernhard Trautvetter auf Telepolis

Anmerkung Christian Reimann: Dieses Eingeständnis offenbart das Dilemma der grünen Chefin des Auswärtigen Amtes, einerseits Härte gegenüber Russland und seinen Präsidenten Putin zeigen zu wollen und andererseits von der russischen Energieversorgung abhängig zu sein. Der Volksmund kennt: „Hunde, die bellen, beißen nicht.“

dazu: Baerbock will “Russland ruinieren”

In immer kürzerem Rythmus erlässt die EU Sanktionen gegen Russland. Nun wird auch noch das Vermögen von Kremlchef Putin und Außenminister Lawrow eingefroren. Doch das eigentliche Ziel ist die Wirtschaft – Russland soll ruiniert werden.

Dies sagte die deutsche Außenministerin Baerbock bei einem EU-Krisentreffen in Brüssel. “Das wird Russland ruinieren”, erklärte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die am Donnerstag beschlossenen Wirtschafts- und Finanzsanktionen.

Damit lässt sie die Katze aus dem Sack. Auf den Angriffskrieg in der Ukraine antwortet die EU mit einem Wirtschaftskrieg gegen Russland. (…)

Manch einer würde auch gern den Gashahn zudrehen, um Putin die Finanzierung seiner Kriegsmaschine zu erschweren. Vor allem im Weißen Haus werden solche Pläne geschmiedet, auch Downing Street 10 fände das gut.

Allerdings hängen die USA selbst am russischen Ölhahn – daran dürften die EUropäer bei passender Gelegenheit erinnern. Zudem machen amerikanische und britische Energiekonzerne immer noch glänzende Geschäfte mit Russland.

Sie helfen Putin sogar, Öl und Gas zu fördern, wie CNN berichtet. Komisch, dass alle immer nur auf Nord Stream 2 herumhacken – dabei fördern die kein Gas, sie haben es bisher noch nicht mal befördert…

Quelle: Lost in Europe

dazu auch: SWIFT-Ausschluss einiger russischer Banken

Als Reaktion auf die russische Großoffensive in der Ukraine haben Deutschland, die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien und die EU-Kommission gemeinsam weitere Finanzsanktionen gegen Russland beschlossen. So werden all die russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit.

Quelle: tagesschau

Anmerkung unseres Lesers H.K.: Warum ist die Schweiz bei diesem Swift-Deal nicht dabei?

Welche Rolle spielt die Schweiz bei der Kooperation amerikanischer Energiekonzerne mit Unternehmen in Russland?

Anmerkung Jens Berger: Das macht ja ein wenig Hoffnung…