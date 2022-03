dazu: Polen will Kampfjets an die USA übergeben

Polen ist zur Übergabe seiner Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an die USA bereit. Die Jets sollen am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein stationiert werden. Über diesen Umweg könnten sie der Ukraine zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: tagesschau

dazu auch: Flucht aus Sumy, Verwirrung um polnische Kampfjets – das geschah in der Nacht

Polen hat mit einem unerwarteten Vorstoß für Verwirrung gesorgt: Warschau erklärte am Dienstagsabend, man sei bereit, alle Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 unverzüglich und kostenlos auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und die Maschinen den USA zur Verfügung zu stellen. Diese könnte die Flugzeuge dann wiederum der Ukraine zur Verfügung stellen, deren Piloten entsprechend geschult seien.

Die USA zeigten sich von diesem Vorstoß zunächst überrascht – und lehnten ihn dann rundheraus ab. Der Vorschlag sei »nicht haltbar« und bringe »schwierige logistische Herausforderungen« mit sich, hieß es aus dem Pentagon. Die Vorstellung, dass Kampfflugzeuge, die dem US-Militär übergeben worden seien, im Krieg mit Russland von einem US- beziehungsweise Nato-Stützpunkt in Deutschland in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen, werfe »ernsthafte Bedenken für das gesamte Nato-Bündnis auf«, erklärte Sprecher John Kirby weiter.

Quelle: DER SPIEGEL

und: Unverhohlen: USA verschweigen nicht einmal, dass sie Ukraine seit Jahren aufrüsten

Eine der zentralen Begründungen Wladimir Putins für die Anordnung des Angriffs auf die Ukraine war die, dass das Land vom Westen als antirussische Bastion ausgebaut und aufgerüstet werde. Eine Bestätigung dieser These kommt jetzt ausgerechnet aus dem Pentagon selbst. Wie das Ministerium am Freitag in einem Hintergrundgespräch für die dortige Hauptstadtpresse mitteilte, ist diese Aufrüstung bereits seit Jahren im Gang und wird koordiniert unter Beteiligung von Großbritannien, Kanada, Litauen und Polen vorangetrieben.

Quelle: junge Welt