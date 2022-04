Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers T.H.: Absolut lesenswerte Analyse.

dazu auch: Mit Sanktionen in die Sackgasse

Mit dem fünften Sanktionspaket der EU soll auch das letzte Tabu fallen – die Energie. Doch jetzt rächt sich, dass die Europäer ohne eigene Strategie in den Wirtschaftskrieg gezogen sind.

Die Geschichte ist voller Beispiele für gescheiterte Sanktionen. Kuba, Nordkorea, Iran, Venezuela, Belarus – nirgendwo haben die USA und ihre Verbündeten die postulierten hehren Ziele erreicht. Immer wieder trafen die vermeintlich gerechten Strafen die Falschen, meist die kleinen Leute. Die Europäische Union hat nun ein weiteres, unrühmliches Beispiel hinzugefügt.

Es geht um die vier Sanktionspakete, die die EU seit Beginn des Ukraine-Krieges gegen Russland geschnürt hat. Seit vielen Monaten habe man daran gearbeitet, betont Kanzler Olaf Scholz, alles sei bestens vorbereitet. Das seien die massivsten und präzisesten Sanktionen, die Brüssel je verhängt habe, brüstet sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Doch offenbar haben die „Präzisionswaffen“ ihr Ziel verfehlt. Der Krieg in der Ukraine geht weiter – brutaler und mörderischer denn je. Die Wirtschaft in Russland hat sich erholt – der Rubel steht fast wieder auf Vorkriegsniveau. Und außer den USA, Großbritannien und Japan macht kaum jemand mit – China hat der EU gerade erst einen Korb gegeben.

Quelle: Eric Bonse auf Makroskop

und: Egoistische kaltherzige US-amerikanische „moralische Korrektheit“

Inmitten der westlichen Sanktionen gegen Russland, die aus dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine resultieren, gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die EU die Einfuhr von russischem Öl und Gas verbieten sollte. Die EU-Länder müssen mehr als 40 Prozent ihres Gases und etwa 30 Prozent ihres Öls aus Russland einführen. Das bedeutet, dass ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl und Gas nicht nur die russische Energiewirtschaft, sondern auch die EU selbst schwer treffen würde.

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg meint, wenn die EU die Einfuhr von russischem Gas verbiete, träfe das am Ende die EU-Länder selbst. Der ungarische Außenminister Szijjártó Péter hat ebenfalls deutlich gemacht, dass er ein Gas-Embargo gegen Russland nicht unterstützen werde.

US-Präsident Joe Biden sagte kürzlich: „Ich weiß, dass die EU etwas zu verlieren hat, wenn sie kein russisches Gas importiert, aber es ist moralisch richtig, das zu tun.“ Einerseits nutzen die USA die Gelegenheit des Russland-Ukraine-Konflikts, um ein „Kriegsglück“ zu machen, und andererseits entführen sie Europa, indem sie sagen, dass dies „moralisch richtig“ sei, während sie die von Europa erlittenen Verluste ignorieren. Dies offenbart die egoistische und gefühllose Natur der USA.

Quelle: CRI online

Anmerkung Christian Reimann: “Follow the money” ist wohl das Motto von US-Präsident Biden (und seiner Familie) sowie der hinter ihm stehenden Vermögenden. Viele Entscheidungsträger innerhalb der EU möchten die Bevölkerung zugunsten der US-Interessen auf Verzicht einschwören.