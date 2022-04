dazu auch: Die Indielängezieher: Verhandlungen im Ukraine-Krieg

Krieg als zu vermeidendes Unglück, von wegen Tote, Verletzte, Zerstörungen, »unermessliches menschliches Leid« usw.? Diese Rhetorik war einmal. Heute stehen am Rande von Massengräbern andere Töne an. Es mehren sich westliche Stimmen, die an dem Sterben in der Ukrai­ne auch und vor allem das Positive sehen. Zwei Namen in diesem Zusammenhang: Boris Johnson und Josep Borrell. Der erste war am Sonnabend in Kiew, versprach der Ukraine mehr und schwerere Waffen und schwor das Land darauf ein, Verhandlungen eher platzen zu lassen, als Zugeständnisse zu machen. Der andere schrieb am Freitag in einem Bilanztweet seines Besuchs in Kiew: »Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden.« Das heißt, er wird und soll so lange weitergeführt werden, bis diese Entscheidung herbeigeführt ist. Der notorische Andrij Melnyk erklärt gegenüber dem Revolverblatt aus Hamburg das Ziel: die »militärische Zerschlagung des verbrecherischen Russlands«. Geht’s noch? Hat dieser Hetzer schon mal etwas vom Atomkrieg gehört?

Russia’s invasion of Ukraine has focused attention on preparing the EU’s roads, railways, ports and airports for the rapid movement of troops and tanks. Relieving bottlenecks and buttressing tracks and bridges used by both military and civilians is crucial to the Continent’s defense program. But despite those worries, the EU isn’t planning any immediate increase in spending on the issue.

“The further east you go, the infrastructure does not support the heavy weight of U.S., German, British and Dutch tanks, it’s the bridges,” said retired Lieutenant General Ben Hodges, a former commander of U.S. Army Europe and now affiliated to think tank CEPA. “We’ve got to show we can move as fast or faster than the Russian Federation in the Suwałki Gap [between Poland and Lithuania] or in Romania.”

The Connecting Europe Facility (CEF), the EU’s funding vehicle for infrastructure projects, was agreed last year and it allocates €1.7 billion to military mobility — down from the €6.5 billion that was initially proposed (but more than the zero that some advocated). Cutting the budget seemed like a good idea back when EU leaders thought war was a remote scenario.

On Thursday, EU diplomats agreed with the European Commission on spending nearly €340 million of the CEF military envelope on 22 mostly small-scale projects as part of that program — largely in Central Europe.

Those projects include strengthening rail links from Antwerp into Germany so that longer trains can move east, upgrades at two airports in Poland and boosting transport links to the Tapa military base in Estonia.

One official involved in the talks said countries also agreed to bring forward the next round of project funding to May from September, although that won’t change the size of the overall budget.

Critics complain that the scale of the funding is well below what’s needed to prepare the Continent for a military threat, and some members of the European Parliament are pushing for a much faster increase in spending.

“The money is ridiculous,” said Romanian MEP Marian-Jean Marinescu. The European People’s Party lawmaker was one of the Parliament’s leads in negotiations on CEF. The final total agreed is “almost nothing” compared with the bloc’s strategic needs, he said.

Anmerkung unseres Lesers E.: Es wird direkt und ohne Umschreibung über einen “Kampf” (Krieg) mit Russland geschrieben. Dazu auch noch die Äußerung des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell auf Twitter: “Dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld gewonnen werden”. Die EU und deren Mitgliedsländer werden von verrückten Geisterfahrern regiert.