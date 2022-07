Hinweise des Tages II

dazu auch: Berliner Verkäuferin mit 1627 Euro netto im Monat: Wie soll man davon leben?

Manuela T. verdient monatlich 1627,82 Euro netto. Viel bleibt bei ihr in der aktuellen Krise nicht übrig. Die Berliner und die Inflation – eine neue Serie. […]

Manuela T. ist seit 27 Jahren berufstätig. Sie hat zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. „Ich bin sehr jung Mutter geworden. Das war immer unser Traum. Und eigentlich haben mein Mann und ich alles erreicht, was wir wollten“, sagt sie. Doch seit Wochen höre sie nur noch, dass das Leben teurer wird, dass der Krieg in der Ukraine schwere Folgen hat – und dass sie dafür bezahlen soll.

So kommt das bei ihr an, und das drückt ihre Stimmung. Manchmal stellt sie die Nachrichten einfach ab, manchmal sitzt sie vor dem Fernseher und schüttelt den Kopf. Vor Kurzem sah sie Wirtschaftsminister Robert Habeck in einer Talkshow. Wie ein geschundener Mann habe er ausgesehen, als er sagte, der Himmel werde immer düsterer.

Auch Markus Lanz, der Moderator, sei im Gespräch mit dem Minister immer unruhiger geworden. „Er sagte zu Habeck, in drei Monaten werden Menschen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.“ Der Grünen-Politiker habe dann noch einen draufgesetzt. Im Herbst komme noch mehr auf die Verbraucher zu als bisher angenommen. Weitere Preiserhöhungen im vierstelligen Bereich seien wegen der Gasengpässe „nicht mehr abwendbar“.

Manuela T. zuckt mit den Schultern, sie isst ein Stück vom Croissant: „Diese Betroffenheit seinerseits hat mich irritiert. Als müssten wir wie kleine Kinder darauf vorbereitet werden, dass wir bald unsere Rechnungen nicht mehr zahlen können. Die Politiker sollten besser mal konkret sagen, was sie dagegen unternehmen wollen. Es auszusprechen, ist das eine. Nur was ist die Lösung?“

Quelle: Berliner Zeitung