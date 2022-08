Videohinweise am Mittwoch

Ben Norton [Auszug transkribiert, übersetzt, CG]: “Heute ist der 2. August, und Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, hat Taiwan besucht und im Grunde genommen erklärt, dass Taiwan ein unabhängiges Land ist – was es jedoch nicht ist. Noch einmal: Selbst die US-Regierung hat in den drei Kommuniqués, mit denen die Beziehungen zwischen den USA und China begründet wurden anerkannt, dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Pelosi hat Taiwan im Grunde genommen als unabhängiges Land bezeichnet, und wir müssen verstehen, dass Nancy Pelosi dies nicht ohne die Unterstützung des Weißen Hauses getan haben kann. Nancy Pelosi ist die zweite in der Reihe der Präsidentschaftsnachfolge. Nach Präsident Joe Biden kommt die Vizepräsidentin Kamala Harris und dann folgt […] in der Reihe der Präsidentschaftsnachfolge die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das bedeutet, dass Nancy Pelosi die drittwichtigste Persönlichkeit in der US-Regierung ist. Sie ist auch von Joe Bidens Partei, sie ist eine Demokratin, sie ist eine Führerin der demokratischen Partei. Es ist unmöglich, dass sie diese Entscheidung ohne die Unterstützung des Weißen Hauses getroffen hätte. Dies ist ein großer Akt der Aggression und Provokation. Stellen Sie sich vor, die Vereinigten Staaten wären damit konfrontiert… Was würden die USA tun, wenn China den dritten Befehlshaber der chinesischen Regierung nach Kalifornien schickt und dieser chinesische Regierungsbeamte sich mit den Führern der kalifornischen Sezessionsbewegung trifft, nachdem er ihnen Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar verkauft hat, nachdem er chinesische Truppen in Kalifornien stationiert hat und dann sagt, dass Kalifornien eine unabhängige Demokratie ist? Das ist es, was die USA mit China machen. Das ist im Grunde eine Kriegshandlung. Und China hat das sehr deutlich gemacht, und gesagt: Das ist unsere rote Linie.”

Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Jens Berger “Die Welt brennt und die USA zündeln weiter”

Kim Iversen: Pelosi Arrives In Taiwan Recklessly Risking WAR For Big Money Interests And Investments

Nancy Pelosi arrives in Taiwan despite numerous warnings from China.

Quelle: Kim Iversen, 02.08.2022