dazu: Gezerre um Entlastung

Bundesregierung kündigt neues »Paket« an und streitet über Maßnahmen

Neun-Euro-Ticket und Tankrabatt sind ausgelaufen, ohne dass es Nachfolgelösungen gäbe. Die Preise für Benzin und Diesel an der Zapfsäule gingen am Donnerstag deswegen bereits wieder deutlich nach oben. Nun ruhen viele Hoffnungen auf neuen Entlastungen. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket hatte die Bundesregierung bereits angekündigt. Auf konkrete Inhalte konnten sich die Kabinettsmitglieder im Rahmen ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg diese Woche jedoch nicht einigen.

Die Arbeiten an dem Paket würden aber bald abgeschlossen werden, stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Tagung am Mittwoch in Aussicht. »Maßgeschneidert« sollen die Maßnahmen demnach sein. Und dafür sorgen, dass Bürger und Unternehmen »diese schwierige Zeit gut durchstehen können«. Die Zuversicht des Kanzlers teilt auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken, laut der die Menschen im Land »in Kürze« mit Entlastungen rechnen dürfen: »Wir werden in den nächsten Tagen das Entlastungspaket zu Ende beraten und beschließen«, sagte sie am Donnerstag.

Quelle: junge Welt

dazu auch: Die Entlastung kommt! Versprochen! (Nur nicht beim Tanken und Bahnfahren)

Wer am gestrigen Mittwochabend tanken wollte, musste Geduld mitbringen. Wenige Stunden vor dem Ende des sogenannten Tankrabatts stauten sich die Autos an den Zapfsäulen. Zu Recht, wie sich heute zeigte. Schon am heutigen Morgen lag der Dieselpreis bei einem Großteil der Tankstellen deutlich jenseits von 2,10 Euro. Im Netz kursierten Fotos von Preistafeln, die einen Literpreis von mehr als 2,30 Euro auswiesen. Superbenzin E10 lag über zwei Euro. Ist das ja jetzt schon der “Kriegssoli”, den Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) mal ins Spiel gebracht hat?

Auf jeden Fall wird die Bundesregierung in Bedrängnis kommen. Zwar sind – offenbar gegen den Widerstand der Liberalen – einige Entlastungen für bedürftige Bürgerinnen und Bürger beschlossen worden. Die breite Bevölkerung aber wird von den Folgen von Krieg und Sanktionen heftig betroffen sein.

Es ist zu vermuten, dass die Solidarität mit der Ukraine – mit wem eigentlich konkret dort? – an Wirkkraft in dem Maße verlieren wird, wie die Geldreserven auf den Privatkonten schwinden, Hortfahrten der Kinder abgesagt und Urlaube gestrichen werden müssen.

Quelle: Telepolis