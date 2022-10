dazu auch: Energiewende: Habeck hat “Smart-Meter-Aufbruchgesetz” fertig

Wirtschaftsminister Habeck will mit einer Gesetzesreform die Markteinführung intelligenter Stromzähler deutlich vereinfachen, beschleunigen und agiler machen. […]

“Wir bauen keine militärische Technik ein in unser Energiesystem”, begründete der Minister sein Vorhaben. Es bestünden zwar in der Bevölkerung teils Ängste, dass etwa der Staat über ein SMGW auslese, “welches Fernsehprogramm ich gucke”. Das wäre anhand der Pixeldichte zwar theoretisch sogar möglich. Die Debatte über “Spionagezähler” mute ihm aber seltsam an, wenn Nutzer gleichzeitig “alle privaten Bilder bei Facebook reinhängen”.

Prinzipiell handle es sich bei den Gateways um “hochsichere Geräte”, hob Habeck hervor. Da brauche man nicht zu ängstlich sein, dass sie auf dem Weg vom Hersteller zum Einbau manipuliert würden: “Wir müssen uns noch bewegen können.” Deutschland habe auf diesem Feld bereits viel Zeit verloren. Trotzdem dürften die Sicherheitsstandards für SMGWs selbst nicht gesenkt werden: Gäbe es erst einmal zwei, drei Beispiele, dass sie gehackt wurden oder Verbraucherdaten abhandengekommen sind, würde das Ganze “über die Wupper gehen”.

Künftig solle es ferner “keine großen Verwaltungsakte und Gerichtsverfahren” rund um intelligente Stromzähler mehr geben, verdeutlichte der 53-Jährige. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hatte die ursprüngliche Pflicht zum SMGW-Einbau etwa für Haushalte mit einem Jahresstromverbrauch von über 6000 kWh im März 2021 in einem Eilverfahren gestoppt. Seit Mai kann der Weiterbetrieb vorhandener und das Ausrollen zusätzlicher Gateways aber auf Basis einer BSI-Verwaltungsanordnung fortgesetzt werden.

Quelle: Heise Online

Anmerkung unseres Lesers W.K.: “Habeck machte deutlich, berechtigte Sorgen sollten ernst genommen werden, man müsse aber vorankommen. Hürden für Smart Meter sollten möglichst weggeräumt werden, ohne das Vertrauen der Bürger zu gefährden. Mit technischen Möglichkeiten könne die Energiewende auf ein anderes Niveau gehoben werden. Dadurch könne das Netz entlastet und Energieeffizienz gesteigert werden.”

Abgesehen von der Datensicherheit und dem möglichen Ausspionieren der Benutzer: dieses “andere Niveau”, das diese “Smart Metern” ermöglichen sollen, nützt in erster Linie den Stromanbietern und -Händlern, da sie durch die sehr kurzen automatischen Ablese-Intervalle im Viertelstundentakt ihren Handel an der Börse “optimieren”, also höhere Gewinne erzielen können. Die Kunden haben nichts von diesen Geräten. Ihren Verbrauch können sie auch an herkömmlichen Messgeräten ablesen und ihr Verhalten danach richten, senken können sie ihn auch mit den neuen Geräten nicht, egal wie “smart” die daherkommen.

Merke: je mehr Dich jemand nötigt, etwas zu benutzen, das angeblich für Dich nützlich und gut sein soll, desto mehr solltest Du Dich fragen, was für denjenigen dabei herausspringt, der Dich dazu nötigt! Dass mit diesen Geräten gezielt einzelnen Haushalten aus der Ferne der Strom abgeschaltet werden kann, gehört dagegen (hoffentlich) ins Reich der Mythen.