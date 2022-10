Hinweise des Tages II

Anmerkung Christian Reimann: Der europäische Vergleich soll wohl aufzeigen, dass die Situation hierzulande gut ist. Aber für ein so reiches Land wie Deutschland sind die Zahlen eigentlich peinlich. Der Ausspruch “Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten” oder “Uns geht es gut” dürfte für Millionen Menschen wie Hohn klingen. Mit dem Anstieg der Preise dürfte auch die Zahl der Betroffenen ansteigen. Das müsste auch der Ampelkoalition bekannt sein. Auf jeden Fall wird zu wenig dagegen unternommen. Konsequenzen?

Anmerkung unseres Lesers W.A.: Dieser lesenswerte längere Artikel ist eine interessante investigative Recherche zu einem bisher leider vernachlässigten Thema. Nachgewiesen wird, dass die von der Partei Die Linke als “linke Bündnispartner” in der Ukraine präsentierten Organisationen und Personen, mit denen sich solidarisiert wird, welche aktive Hilfe und Unterstützung z. B. durch Teile des Parteivorstandes und die Rosa-Luxemburg-Stiftung erhalten, unter der falschen Flagge marschieren. Mit “Links” hat deren Agieren jedenfalls kaum etwas zu tun. Wirklich links positionierte antimilitaristische Parteien, Organisationen, Verbände, Vereine und Initiativen sind von der herrschenden, ukrainischen Selenski-Regierungsclique schon lange verboten, verfolgt und in die Illegalität gedrängt worden. Ihre Mitglieder wurden verhaftet, gefoltert, zum Teil ermordet oder flüchteten ins Exil. Ihnen und der gesamten notleidenden Zivilbevölkerung beider Seiten, sie sind es, denen unsere ungeteilte Solidarität gehören, muss und nicht den selbsternannten nationalistischen “Linken”, die einer Verschärfung des Krieges an der Seite der NATO das Wort reden!