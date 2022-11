Wir begrüßen Werner Rügemer in der Südpfalz

Ausnahmsweise machen wir hiermit eine Veranstaltungs-Ankündigung: Am Freitag, den 18.11.2022, um 19 Uhr findet in Burrweiler bei Landau, im Ludwigsstift, Am Pfarrgarten 4, eine Vortrags-, Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Dr. Werner Rügemer statt.

Thema:

Der Ukraine-Konflikt und die Folgen für Europa.



Werner Rügemer wird die Interessenlage der US-Akteure analysieren und die dramatischen Folgen des Versagens der deutschen und der europäischen Politik darstellen.

Werner Rügemer hat über philosophische Anthropologie und Epochenkrise promoviert und definiert sich selbst als interventionistischer Philosoph. Er ist als Publizist und Referent bekannt. Veröffentlichung u.a.: „Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts“, in der er die Rolle von Blackrock beleuchtet.

Hinweis: Parken an der Weinstraße, wenige Meter zu gehen.

Teilnehmer bitte Teilnahme avisieren an juergen.schmitt45(at)gmx.de

Übrigens: Veranstalter ist der NachDenkSeiten-Gesprächskreis Landau Frankweiler. Bei dieser Gelegenheit gleich der Hinweis, das die NachDenkSeiten demnächst die Termine von Gesprächskreisen ankündigen.