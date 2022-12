Texte zum Einstieg bei den NachDenkSeiten

Am 30. November 2003 erschienen die ersten Artikel auf den NachDenkSeiten. Das ist jetzt 19 Jahre her. Wir veröffentlichten damals dann einen Tag später eine Serie von Texten, die im Vorfeld des Beginns der Arbeit an den NachDenkSeiten entstanden und an anderen Orten veröffentlicht worden waren. Einiges, was damals gedacht und aufgeschrieben worden war, ist immer noch interessant. Deshalb heute als Dokumente mit der Nummer 21 unserer Serie die damals veröffentlichten Texte. Albrecht Müller.



Bei diesen Texten geht es um immer noch aktuelle Fragen:

um den Fehlgriff, den die Agenda 2010 darstellte,

um die unwahre Debatte vom angeblichen Reformstau und seiner Triebfeder der neoliberalen Ideologie,

um die Verabschiedung der linken Kräfte und insbesondere der Sozialdemokratie als gestaltender Kraft,

um das Versagen der Intellektuellen in der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Debatte

Hier sind die Texte bzw. die Links darauf:

01. Dezember 2003 um 16:44

Ein Babylonisches Missverständnis

Reformstau oder Rezession, Angebot oder Nachfrage: Der Gleichklang der öffentlichen Meinung blockiert die Wirtschaftspolitik.Von Heiner Flassbeck und Albrecht Müller, Frankfurter Allgemeine Zeitung – Die Ordnung der Wirtschaft

01. Dezember 2003 um 16:46

Sozialdemokraten haben sich als gestaltende Kraft verabschiedet

Es ist höchste Zeit, dass die Linke in Europa endlich wieder eine klare Orientierung bietet. Von Albrecht Müller, Frankfurter Rundschau.

01. Dezember 2003 um 16:50

Säen und Ackern

Erntehelfer – Das Versagen der Intellektuellen in der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Debatte. Von Albrecht Müller, “Freitag” Nr. 6.

01. Dezember 2003 um 17:06

Kollektiver Wahn

Wie in Deutschland Meinungen gemacht werden. Über unreflektierte Modernisierungs- und Reformdebatten. Von Albrecht Müller, Frankfurter Rundschau Dokumentation.

01. Dezember 2003 um 17:09

Die fremdbestimmte Linke

Von Albrecht Müller, Blätter für deutsche und internationale Politik, 10/2003, S. 1162-1165

