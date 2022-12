dazu: Menschenleben egal: Zurückweisung von Waffenruhe.

Henry Kissinger ist weiß Gott kein Pazifist. Er war als US-Sicherheitsberater für einen großen Teil der Brutalitäten des Vietnamkriegs und als Außenminister für die Aufrüstung der afghanischen Islamisten gegen die sowjetisch gestützte linke Regierung mitverantwortlich. Aber als Praktiker imperialistischer Politik weiß er, wann man politisch »Gewinne mitnehmen« muss. Seine Bilanz, zehn Monate Krieg und westliche Aufrüstung der Ukraine hätten diese zu einer der stärksten Militärmächte Europas gemacht, stimmt leider. Entsprechend hat Russland sein Kriegsziel, die Neutralität der Ukraine, klar verfehlt, und Moskau wird an seiner Südwestflanke auf Dauer einen verlässlichen Feind haben. Kissingers Aufruf zu Friedensverhandlungen ist also keine »Russlandversteherei«, sondern Folge der Clausewitzschen Lehre: wenn Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, dann muss er sich im Lichte politischer Ziele bewerten lassen. Das ist Realpolitik alter Schule – brutal, aber berechenbar. Was soll man dagegen von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock halten? Ist das noch Dilettantismus, wenn sie eine Waffenruhe »zu den Bedingungen Russlands« zurückweist? Solange also Russland noch Bedingungen stellen kann? Oder ist es nicht vielmehr die zynische Umkehrung der Logik des Stellvertreterkriegs? Wer routinemäßig beteuert, »die Ukrainer« kämpften »auch für uns«, der hat mit der Tatsache des Krieges erkennbar kein Problem. Die ukrainische Bevölkerung ist in diesen Kalkulationen dasselbe für die BRD, was die Hausangestellte für die Privatperson ist: Die eine übernimmt das Putzen und Bügeln, die andere das Kriegführen mit eigenem Personal. Beide werden für ihre Dienste bezahlt, im konkreten Fall mit monatlich drei Milliarden Euro von der EU und genauso viel von den USA. Wieviele Menschen im Zuge des Kampfes gegen die »russischen Konditionen« noch Leben, Gesundheit oder das Dach über dem Kopf verlieren, ist der Raserei »werteorientierter Außenpolitik« keinen erkennbaren Moment des Zweifels wert.

Quelle: junge Welt