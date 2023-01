Videohinweise am Mittwoch

Jeremy Corbyn on Freeing Julian Assange, the Working Class, Brazil, Peru & Ending Ukraine War

In Washington, D.C., human rights and free speech advocates gather today for the Belmarsh Tribunal, focused on the imprisonment of WikiLeaks founder Julian Assange. Assange has been languishing for close to four years in the harsh Belmarsh prison in London while appealing extradition to the United States on espionage charges. If convicted, Assange could face up to 175 years in jail for publishing documents that exposed war crimes in Iraq and Afghanistan. Five major news organizations that once partnered with WikiLeaks recently called on the Biden administration to drop charges against Assange. We speak to British MP and former Labour Party leader Jeremy Corbyn, who is in Washington, D.C., to participate in the Belmarsh Tribunal, about Assange and freedom of the press. We also cover the state of leftism around the globe, from labor rights in the U.K. and Europe to the war in Ukraine, to political unrest in Brazil and Peru.

Quelle: Democracy Now!, 20.01.2023

Free Julian Assange: Noam Chomsky, Dan Ellsberg & Jeremy Corbyn Lead Call at Belmarsh Tribunal

Former British Labour leader Jeremy Corbyn, Pentagon Papers whistleblower Daniel Ellsberg, famed linguist and dissident Noam Chomsky and others gave testimony Friday at the Belmarsh Tribunal in Washington, D.C., calling on President Biden to drop charges against Julian Assange. The WikiLeaks founder has been languishing for close to four years in the harsh Belmarsh prison in London while appealing extradition to the United States. If convicted in the United States, Julian Assange could face up to 175 years in jail for violating the U.S. Espionage Act for publishing documents that exposed U.S. war crimes in Iraq and Afghanistan. Friday’s event was held at the National Press Club and co-chaired by Democracy Now! host Amy Goodman. We spend the hour featuring compelling excerpts from the proceedings.

To watch the full two-and-a-half-hour livestream of the Belmarsh Tribunal, visit this link.

Quelle: Democracy Now!, 23.01.2023

Why Democracy Now sucks

[Warum Democracy Now so schwierig ist. Max Blumenthal und Aaron Mate von The Grayzone diskutieren mit dem Aktivisten und Komiker Randy Credico über den erbärmlichen Zustand von Democracy Now, einst ein Leuchtturm des Antikriegsjournalismus und heute eine zuverlässige Quelle für Regimewechsel-Propaganda, die Julian Assange in die Tasche steckte, als er gegen die CIA um seine Freiheit kämpfte. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Grayzone, 23.01.2023

Anmerkung CG: Leider hatte sich ausgerechnet ‘Democracy Now!’ in der Berichterstattung zu Julian Assange in der Vergangenheit nicht gerade rühmlich verhalten. Sie beförderten u.a. auch die konstruierten ‘Russiagate’-Vorwürfe und haben teilweise auch Assange damit in Verbindung gebracht. Die Journalisten von ‘The Grayzone’ legen die Hintergründe hierzu dar.