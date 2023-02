Anmerkung Albrecht Müller: Die Einlassungen des neuen Verteidigungsministers sind unerträglich. Sie dokumentieren mannigfach, dass und wie Deutschland am Krieg in der Ukraine beteiligt ist. Ein unglaublicher Vorgang. Aber es passt ins Bild der neuen Linie der SPD: Abkehr von der Friedenspolitik, fundamentale Abkehr und damit die Entsorgung eines wichtigen politischen Merkmals. Die Einlassungen dieses Ministers sind gemeingefährlich. Sie liefern uns wieder ein Stück weiter einem kommenden Krieg aus.

dazu: Gewollte Zuspitzung: Kriegsgefahr um Taiwan

Der nächste, bitte: Am Donnerstag hat sich CIA-Chef William Burns in die düsteren Prognosen von US-Spitzenmilitärs eingereiht und nun auch seinerseits einen Zeitpunkt für eine angebliche chinesische Invasion auf Taiwan genannt. Er wisse aus geheimdienstlichen Quellen, Präsident Xi Jinping wolle die chinesischen Streitkräfte im Jahr 2027 invasionsbereit haben, behauptete Burns. Das Jahr 2027 hatte bereits im März 2021 der damalige Kommandeur des U. S. Indo-Pacific Command, Admiral Philip Davidson, genannt. 2027? Ach was: »Mein Bauch sagt mir, wir werden im Jahr 2025 kämpfen«, wurde in der vergangenen Woche der Kommandeur des Air Mobility Command, General Michael Minihan, zitiert. Und wenngleich das Pentagon der Form halber auf Distanz zu ihm ging – Admiral Michael Gilday, der Chief of Naval Operations, hatte im Oktober gar eine Invasion schon 2022 oder 2023 für möglich gehalten. Immerhin, mit 2022 lag der Admiral falsch. Klar ist aber: Die Kriegsgefahr um Taiwan schwillt mehr denn je zuvor an.

Quelle: junge Welt