Anmerkung Florian Warweg: Kurz nach dem Besuch von Olaf Scholz bei Joe Biden haut die New York Times so eine unglaubhafte Nummer heraus und weist die Verantwortung für die Sprengung von Nord Stream einer „pro ukrainischen Gruppe“ zu. Selenkij und sein Generalstab seien aber nicht in die Operation involviert gewesen. Wer soll das glauben?

Hier der Link zum Artikel der NYT: Intelligence Suggests Pro-Ukrainian Group Sabotaged Pipelines, U.S. Officials Say

dazu: Spuren führen in die Ukraine

Deutsche Ermittlungsbehörden haben bei der Aufklärung der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipeline offenbar einen Durchbruch erzielt. Nach ARD-Informationen gibt es zwar keine Beweise, wer die Zerstörung veranlasst hat – doch es gibt Spuren. Sie führen in die Ukraine. […]

Das Kommando soll den Ermittlungen zufolge am 6. September 2022 von Rostock aus in See gestochen sein. Die Ausrüstung für die Geheimoperation sei vorher mit einem Lieferwagen in den Hafen transportiert worden, heißt es. Im weiteren Verlauf ist es den Ermittlern den Recherchen zufolge gelungen, das Boot am folgenden Tag erneut in Wieck (Darß) und später an der dänischen Insel Christiansø nordöstlich von Bornholm zu lokalisieren. Die Yacht sei dem Eigentümer im Anschluss in ungereinigtem Zustand zurückgegeben worden. Auf dem Tisch in der Kabine haben die Ermittler den Recherchen zufolge Spuren von Sprengstoff nachweisen können.

Quelle: tagesschau

Anmerkung Florian Warweg: „Ungereinigt zurückgegeben“ also nicht gesäubert von Sprengstoffspuren und Fingerabdrücken? ha,ha

dazu auch: Was sagen EU und Nato zu den Nordstream-Enthüllungen? Nichts!

Nach mehreren unbestätigten Medien-Berichten soll eine “pro-ukrainische Gruppe” für die Anschläge auf die Nordstream-Pipelines verantwortlich sein. Was sagen EU und Nato dazu? Nichts!

Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson (der derzeitige EU-Ratsvorsitzende) sagte auf einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, er habe keine weiteren Kommentare dazu.

Stoltenberg erklärte, man wisse, dass es ein Angriff, eine Sabotage war. Es wäre aber falsch, vor Abschluss der Untersuchungen darüber zu spekulieren, wer dahinterstecke.

Dabei müssten EU und Nato tätig werden, wenn sich die Berichte bestätigen. Schließlich haben sie erst kürzlich eine enge Zusammenarbeit bei der Aufklärung der Sabotage und beim Schutz kritischer Infrastruktur vereinbart.

EU-Chefin von der Leyen hat zudem strenge Strafen angekündigt. Wenn sie es ernst meint, müsste sie nun in der Ukraine nachhaken und mit Sanktionen drohen. Mit einem Terrorstaat kann die EU doch nicht kooperieren, oder?

Quelle: Lost in Europe

und: Es ist nicht normal, dass der Westen den brisanten Enthüllungen über Nord Stream ausweicht

(Eigene Übersetzung)

Kann man einen großen Stein ins Wasser werfen, ohne Wellen zu verursachen? Nein, natürlich nicht. Nachdem der erfahrene US-amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh am 8. Februar seinen Bericht How America Took Out The Nord Stream Pipeline” (Wie Amerika die Nord Stream-Pipeline ausschaltete) veröffentlicht hatte, stieß er auf eine noch abnormalere Anomalie. Statt eines Steins ist der Bericht eine schwere Bombe, die jedoch in ein schwarzes Loch der öffentlichen Meinung geworfen zu werden schien. Wie das Sprichwort sagt: Wenn es eine Anomalie gibt, gibt es auch einen Dämon, und dieses Mal ist es keine Ausnahme.

Die USA haben bei der ersten Veröffentlichung des Berichts ein einfaches und grobes Dementi abgegeben. Seitdem haben sie geschwiegen. Die europäischen Länder als Beteiligte haben sich größtenteils davor gedrückt, sich zu diesem Thema zu äußern. Das merkwürdigste Phänomen ist, dass die US-Mainstream-Medien, die sehr empfindlich auf alle Arten von Hinweisen reagieren, kollektiv geschwiegen haben. Hersh selbst hat daraufhin seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, dass kein einziges Medium ein Wort über die Pipelines geschrieben oder gar das Dementi des Weißen Hauses zu seinem Bericht zitiert hat. Es ist fast einen Monat her, wie lange wird sich der Westen noch dumm stellen?

Quelle: Global Times