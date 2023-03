Einladung zum Pleisweiler Gespräch mit Liedern von Diether Dehm

Diether Dehm hat eine neue CD produziert. Er stellt sie – zusammen mit dem Pianisten Michael Letz – am Sonntag, den 30. April, um 16:00 Uhr in Kapellen-Drusweiler vor. Der Erlös kommt den NachDenkSeiten zugute. Die Freunde der NachDenkSeiten und darüber hinaus sind herzlich eingeladen. Das ist eine gute Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Die Einladung finden Sie im Folgenden und hier als PDF zum Ausdrucken und Weiterverbreiten.



Einladung zur Live-Vorstellung einer CD mit

“Arbeiterliedern – von damals und jetzt”

Am Sonntag, 30.4.2023 um 16:00 Uhr findet dazu in der Wasgauhalle in

76889 Kapellen-Drusweiler, Raiffeisenstraße 6

mit DIETHER DEHM

und Michael Letz am Piano

ein Konzert statt.

Unser Autor Diether Dehm hat eine neue CD veröffentlicht unter (Brechts) Titel-Zeile

„Dass ein gutes Deutschland blühe!“ Es geht um traditionelle und neuere Lieder aus und für die Arbeiterbewegung.

Dazu findet eine Art „Pleisweiler Gespräch“ zur kulturellen Tradition der Arbeiterbewegung und ihrer Lieder statt. Mit den Interpreten sowie mit

Peter Brandt, Albrecht Müller und Alexander Ulrich (MdB, IGMetall).

Die Pfalz hat ja viel und an vielen Orten mit den Liedern der Arbeiterschaft zu tun. In Pirmasens war die Wirkungsstätte der Song-Zwillinge Hein & Oss Kröher, in Rheinland-Pfalz fanden die Lieder-Festivals auf Burg Waldeck, in Ingelheim und Mainz statt. Viele neuere Lieder der Zeitkritik sind auch bei Protestaktionen in Karlsruhe und auf der NATO-Basis Ramstein gesungen worden.

Der Eintrittspreis ist eine Spende nach eigenem Ermessen, die, wie die Erlöse der CD selbst, den NachDenkSeiten zugute kommen soll.

Zum Ablauf und andere Hinweise:

Wir fangen pünktlich an. Nach einer kurzen Begrüßung durch Diether Dehm und Albrecht Müller folgen circa 30 Minuten Konzert, dann ein 20-minütiges Gespräch mit den Gästen. Dann folgen 20 Minuten Pause, ein 30-minütiges Konzert, dann Gespräch und zwei Abschlusssongs. Das Ende ist offen.

Für Getränke, Kaffee, Kuchen und Brezeln wird gesorgt.

Bitte beachten Sie, dass dieses Konzert nicht in Pleisweiler, sondern im Nachbardorf Kapellen-Drusweiler stattfindet. Die Halle liegt gerade mal 5 Minuten vom Bahnhof Kapellen-Drusweiler entfernt.

Wir bitten um Anmeldung, damit wir die richtige Ausstattung des Raumes planen können. Nutzen Sie dazu bitte: [email protected]

Auch das „Pleisweiler Konzert“ wird aufgenommen und ins Netz gestellt.

Für Nicht-Ortskundige:

Kapellen-Drusweiler liegt 2 km östlich von Bad Bergzabern. Sie können den Ort mit dem Pkw von Richtung Karlsruhe kommend über die A 65 und B 427, oder von Landau kommend über die A 65 und B 38, oder von Annweiler und Klingenmünster kommend über die B 10 und B 48 erreichen, oder vom Elsass über die B 38. Die Wasgauhalle liegt zwischen beiden Ortsteilen in der Mitte des Dorfes. Sie können dort parken.

Sie können Kapellen-Drusweiler wie erwähnt sehr gut mit dem Zug erreichen – über Karlsruhe oder Neustadt/Weinstraße oder Wissembourg/Elsass mit Umsteigen in Winden (Pfalz), und von dort in Richtung Bad Bergzabern. Der Ort der Veranstaltung liegt wenige Meter vom Bahnhof entfernt.

Wenn Sie von weiter her anreisen und das Gespräch nutzen wollen, um ein Wochenende in der Südpfalz zu verbringen, dann sollten Sie nicht zögern. Die Südpfalz hat eine reizvolle Landschaft und auch sonst einiges zu bieten.

Übernachtungsmöglichkeiten in den beiden Gemeinden zeigen diese Übersichten: pleisweiler-oberhofen.de/category/hotels-und-gaestezimmer/ und kapellen-drusweiler.de/tourismus/gastgeberunterkuenfte/.