Hinweise des Tages II

dazu: Brazil’s Lula calls for end to dollar trade dominance

Leftist president lends his voice to Beijing’s efforts to boost renminbi’s role in global commerce

Brazil’s president Luiz Inácio Lula da Silva has called on developing countries to work towards replacing the US dollar with their own currencies in international trade, lending his voice to Beijing’s efforts to end the greenback’s dominance of global commerce.

Quelle: FT

Anmerkung Florian Warweg: Interessant auch, dass fast alle deutschsprachigen Medien von „Lula kritisiert…“ sprechen, wohingegen die meisten englischsprachigen Zeitungen, wie z.B. auch die Financial Times explizit davon sprechen, dass Lula das Ende des Dollars als Leit- und Handelswährung fordert.