Videohinweise am Samstag

Anmerkung unseres Lesers Hubert H.: Sehenswerte Arte Reportage zum Thema Uran-Munition und Folgen der ungehemmten Öl-Förderung im Irak. So sieht sie also aus, die werte-basierte (US-)Außenpolitik, von der uns die Baerböcks, Röttgens und Konsorten so gerne vorschwärmen. Da können sich die Ukrainer schon mal anschauen, was ihnen blüht, wenn GB seine angekündigte DU-Munition liefert. Wer solche Freunde hat,… aber unseren hochverehrten zukünftigen Karlspreisträger scheint das nicht sonderlich zu stören – jedenfalls habe ich noch nichts davon gehört, dass Selensky die Uranmunition abgelehnt hätte, um sein Land und seine Bevölkerung davor zu bewahren. […] Für uns in Aachen hat das eine besondere Brisanz, da in ca. 4 Wochen hier der Karlspreis an Selensky vergeben werden soll.

Grußwort der Sahra Wagenknecht zum vierten Jahrestag der Verschleppung von Julian Assange

Das „Free Assange”-Kollektiv fand sich einmal mehr am Brandenburger Tor vor der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in der Hauptstadt ein, um ein Ende der Verfolgung des Reporters Julian Assange und seine Freilassung aus der Abschiebehaft in England zu verlangen. Man verlas zu diesen Anlass angefertigtes Grußwort der Politikerin Sahra Wagenknecht, DIE LINKE.

Julian Assange: FOUR YEARS IN BELMARSH

It is four years since Assange was taken from the embassy of Ecuador to Belmarsh prison and his battle against extradition to the US began. Rally outside the Department of Justice to demand his release.

With John Kiriakou, Joe Lauria, Max Blumenthal, Garland Nixon, Elizabeth Murray, Rev Annie Chambers, Luci Murphy & the Black Workers Centre Chorus, Ian Schlakman, Skip Kaltenheuser, Gerry Condon, Ann Wilcox

CN LIVE! S5E4 ASSANGE: ‘Beginning of the End’

The father of Julian Assange, John Shipton, speaks of events that have been unfolding in recent days that signal for him “the beginning of the end to Julian’s incarceration”.

Der Fall Assange – sein Bruder packt aus (Gabriel Shipton)

Wie geht es WikiLeaks-Gründer Julian Assange? Heute spreche ich mit seinem Bruder, Gabriel Shipton, über Julians Zustand im Belmarsh Gefängnis, über WikiLeaks, digitale Überwachung […]

Kapitel: 00:00:00 – Intro 00:01:48 – Wie geht es Julian gerade? 00:04:56 – Wie oft hast Du Kontakt mit ihm? 00:06:38 – Ist er gezielt nach Belmarsh gebracht worden? 00:12:21 – Wäre Julian frei, wenn es ein anderes Land gewesen wäre? 00:14:16 – Wird er in Belmarsh anders behandelt als andere Insassen? 00:16:14 – Was ist WikiLeaks und wie ist der aktuelle Stand? 00:21:53 – Wofür wird er strafrechtlich verfolgt? 00:25:45 – Was ist mit dem Espionage Act? 00:32:25 – Was unterscheidet Julian Assange von Alexei Nawalny? 00:35:14 – Wird es eine Auslieferung an die USA geben? 00:37:10 – Wie reagieren die amerikanischen Medien? 00:39:09 – Wurde die NYT unter Druck gesetzt? 00:41:08 – Wirst Du und deine Familie bedroht? 00:42:05 – Werden wir mehr digitale Überwachung sehen? 00:44:00 – Wie schützt Du deine Privatsphäre? 00:48:25 – Ist die Pandemie auch Teil der digitalen Diktatur? 00:51:45 – Wie ist deine Meinung zu CBDCs? 00:54:03 – Wie kann man Julian unterstützen?

