Anmerkung Christian Reimann: Es ist einfach beschämend oder peinlich, wie die amtierende Bundesaußenministerin dem eigentlich guten Image, das Deutschland im Ausland bisher immer noch genossen hat, schadet. Die Realität in China wird von ihr auf den Kopf gestellt. Wenn sie nicht Opfer von Größenwahn gepaart mit kompletter Verblendung sein sollte, so unterstützt die vom WEF promotete Frau Baerbock als Beauftragte der Amis die US-geführten und von osteuropäischen Staaten geforderten Konflikte mit Russland und auch mit China. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch:

Anmerkung unseres Lesers H.M.: China erfüllt Positionen, von denen die frühere Friedenspartei – lang ist es her – abgerückt ist! „Wir liefern und werden ja auch später keine Waffen an Konfliktparteien liefern”, sagte Außenminister Qin Gang nach einem fast zweistündigen Gespräch mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Peking. Bei diesem Satz des chinesischen Außenministers hätte Bellizistin Annalena Baerbock rot anlaufen und im Boden versinken müssen vor Scham. China erfüllt exakt das, was die Grünen ihren Wählern vor der Bundestagswahl am 26. Sept. 2021 versprochen haben.

dazu: Baerbock in Peking: Notfalls müssen die Fakten dran glauben

Die Auftritte der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in China beschwören eine EU der Einheit, die außer ihr niemand kennt. Der Schatten des gerade abgereisten Emmanuel Macron ist zu groß

Die Ministerin hat offenbar ein Wahrnehmungsproblem, wenn sie zum Auftakt ihrer China-Reise erklärt, „dass die französische China-Politik eins zu eins die europäische China-Politik widerspiegelt“. Wie kommt sie darauf?

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, hätte Annalena Baerbock besser Wert darauf gelegt, den Eindruck zu korrigieren, dass in der EU Staatschefs von Führungsnationen für politisch unzurechnungsfähig erklärt werden, wenn sie zu einem weltbewegenden Konflikt ansatzweise alternative Vorstellungen entwickeln. Emmanuel Macron hat dies vor Tagen bei der Rückkehr von seiner China-Reise getan. Er kleidete seine Auffassung in den Wunsch, die EU möge sich zu einer eigenständigen Taiwan-Position durchringen, statt „Vasall“ der USA zu sein. Sollte das „eins zu eins“ mit Baerbock sein, sollte uns das freuen. Ist es aber ganz und gar nicht.

Warum behauptet sie es dann? Es ist die bekannte Masche, wie sie Bertolt Brecht in seinem Gedicht Lob des Zweifel den „Unbedenklichen, die niemals zweifeln“ vorwirft: „Sie glauben nicht den Fakten, sie glauben nur sich. Im Notfall müssen die Fakten dran glauben.“

Quelle: Lutz Herden in der Freitag

dazu auch: Außenministerin Baerbock in China: “Nord-Stream-2-Anschlag hat keine weltweiten Auswirkungen”

Die deutschen Medien zeigen sich – wenig überraschend – durchweg begeistert vom Auftritt der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) in China. Ein wesentliches und mehr als aufschlussreiches Detail ihrer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem chinesischen Amtskollegen Qin Gang wurde jedoch den Zuschauern und Lesern in Deutschland zunächst vorenthalten.

Im Anschluss an die jeweiligen Statements von Baerbock und Qin konfrontierte die chinesische Journalistin Serena Xue Dong vom Sender China Global Television Network (CGTN) die Politikerin mit einer für sie ungewohnt eindeutig formulierten Frage zum Thema Nord Stream 2.

Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Auch Frau Baerbock möchte den Elefant im Raum bezüglich der Anschläge auf Nord Stream nicht sehen und erwähnen. Das günstige Gas aus Russland war jedoch der Garant für den deutschen Export und den (ungleich verteilten) Wohlstand in Deutschland. Das fehlt nun endgültig – nach zahlreichen Sanktionen gegen Russland. Teures LNG wird stattdessen gekauft – zum Nachteil zahlreicher sog. Drittweltländer. Ein Beispiel für die „weltweiten Turbulenzen“, die die amtierende Bundesaußenministerin nicht wahrnehmen kann oder möchte: Pakistan plant Vervierfachung der heimischen Kohlekraftwerke und Abkehr von Gas. Daraus zitiert:

„Ein Mangel an Erdgas, das mehr als ein Drittel der Stromerzeugung des Landes ausmacht, hat im vergangenen Jahr große Gebiete in stundenlange Dunkelheit gestürzt. Ein sprunghafter Anstieg der Weltmarktpreise für Flüssigerdgas (LNG) nach Russlands Einmarsch in der Ukraine und eine schwere Wirtschaftskrise hatten LNG für Pakistan unerschwinglich gemacht.“

Wenn Deutschland und andere europäische Staaten über Nord Stream günstiges Gas bekommen könnten, wären die Weltmarktpreise günstiger.