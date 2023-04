dazu: Kremlin tries to build antiwar coalition in Germany, documents show

Marrying Germany’s far right and far left is a Kremlin goal, according to a trove of Russian documents reviewed by The Washington Post

When 13,000 demonstrators gathered at the Brandenburg Gate on Feb. 25 to call for an end to weapons supplies to Ukraine, the protest was led by Sahra Wagenknecht, a member of parliament for Germany’s far-left Die Linke party and a firebrand with national ambitions. Wagenknecht decried the prospect that German tanks, soon to be delivered to Ukraine, could once again be used to shoot at “Russian women and men.”

“We don’t want Germany to be drawn deeper into this war,” she said, as she called for the creation of a new peace movement and condemned the bloodshed in Ukraine, without mentioning Russia’s invasion.

Among the crowd in Berlin was Jürgen Elsässer, editor of a far-right-wing magazine, and dozens of members of the far-right Alternative für Deutschland (AfD) party who cheered Wagenknecht’s calls to cut off Ukraine. Elsässer’s Compact magazine had recently declared on its cover that Wagenknecht was: “The best chancellor — a candidate for the left and the right.”

Quelle: Washington Post

Anmerkung unseres Lesers U.L.: Der Artikel in der WP ist so erschreckend dumm und leider wohl in den USA gleichzeitig effektiv in seiner Desorientierung, dass man über den Zustand der Leitmedien dieses Landes verzweifeln könnte.

dazu auch: Kreml-Forderungen auf „Friedensdemos“: Russische Führung will offenbar Querfront aus AfD und Wagenknecht-Lager

Der Kreml unterstützt in Deutschland offenbar die Bildung einer Querfront aus der AfD und dem Lager um die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. Das geht aus vertraulichen russischen Dokumenten vor, über die die „Washington Post“ am Freitag berichtete. Zudem versucht der Kreml demnach, Demonstrationen der deutschen Friedensbewegung gegen den Kurs der Bundesregierung im Ukraine-Krieg zu verstärken.

Die „Washington Post“ konnte Dokumente einsehen, die zwischen Juli und November entstanden und in deren Besitz ein europäischer Nachrichtendienst gekommen war. Details seien von Vertretern westlicher Regierungen bestätigt worden. Zu den Autorinnen des Textes in der US-Zeitung gehört die Journalistin Catherine Belton, die als eine der besten Kennerinnen der Kreml-Elite gilt.

Quelle: Tagesspiegel

Anmerkung J.K.: Klar, dass die deutsche Journaille die Propaganda-Phrasen aus Washington sofort nachplappert. Und offensichtlich funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Medien und Geheimdiensten ganz hervorragend.

Anmerkung Christian Reimann: Diese von vielen „Qualitätsmedien“ verbreitete Meldung ist an Absurdität kaum zu überbieten. „Es wird wohl was dran sein“ ist wohl die erhoffte Wirkung, die diese Kampagne mit einer so starken Verbreitung bewirken soll.