Taiwan: Borrell für Marine-Patrouillen der EU

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert Patrouillenfahrten europäischer Kriegsschiffe in der Taiwanstraße. In einem Gastbeitrag in der französischen Sonntagszeitung “Journal du Dimanche” schrieb Borrell, Europa müsse beim Thema Taiwan, “das uns wirtschaftlich, kommerziell und technologisch betrifft, sehr präsent sein”.

“Deshalb fordere ich die europäischen Marinen auf, in der Taiwanstraße zu patrouillieren, um Europas Engagement für die Freiheit der Schifffahrt in diesem absolut entscheidenden Bereich unter Beweis zu stellen.

Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter

Peking hatte vor zwei Wochen als Reaktion auf ein Treffen von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, dreitägige Militärmanöver rund um Taiwan abgehalten und dabei eine Blockade der Insel geübt. (…)

Am Dienstag hatte Borrell in einer Debatte zur China-Politik im Europaparlament gesagt: “Taiwan ist eindeutig Teil unseres geostrategischen Perimeters, um den Frieden zu sichern und unsere Interessen zu verteidigen.”

Ein Vorgehen Chinas gegen Taiwan sei nicht nur aus “moralischen” Gründen abzulehnen, sondern auch wegen schwerwiegender wirtschaftlicher Folgen, sagte der EU-Chefdiplomat mit Blick auf die Produktion moderner Halbleiter in Taiwan.

Quelle: ZDF

Anmerkung Christian Reimann: Die EU – und damit auch Deutschland – bleibt ein treuer Vasall für US-Interessen und schürt die Konfrontation mit China. Vor einigen Tagen sagte die deutsche EU-Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, im EU-Parlament über eine neue China-Strategie und zum Taiwan-Konflikt: „Wir lehnen jede einseitige Änderung des Status quo, insbesondere durch den Einsatz von Gewalt, entschieden ab.“ Fraglich ist, wer genau mit “Wir” gemeint ist. Schließlich waren EU-Staaten u.a. am Krieg im Irak und in Libyen beteiligt. Und die neue Preisträgerin der höchsten Auszeichnung des deutschen Staates, Frau Merkel, hatte sich als Oppositionsführerin “unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass sie 2002 bedingungslos und leidenschaftlich für den Krieg der USA unter Präsident George W. Bush gegen den Irak eintrat”. Interessant dazu ist z.B. die Übersetzung eines Kommentars des Journalisten Alex Lo in der in Hong Kong erscheinenden South China Morning Post: „Übermütiger als ein Pentagon-General“ – Wie Asien Baerbocks China-Besuch sieht. Bitte lesen Sie dazu auch bzw. erneut Mit der Luftwaffe an den Pazifik und dazu: Deutscher Marinechef verspricht Engagement im indopazifischen Raum und schickt Kriegsschiff ins Südchinesische Meer mit einer Anmerkung.

Aufforderung des EU-Spitzendiplomaten an europäische Marinen, in der Straße von Taiwan zu patrouillieren, "sehr gefährlich

(Eigene Übersetzung)

Europa ist in der Taiwan-Frage gespalten; Borrells Äußerungen sind ein Rückschritt in der Haltung der EU

Die jüngsten Äußerungen des EU-Spitzendiplomaten Josep Borrell, der dazu aufrief, dass die europäischen Marinen in der Taiwanstraße patrouillieren sollten, lösten am Sonntag eine heftige Kontroverse aus. Einige chinesische Beobachter bezeichneten die Äußerungen als “extrem gefährlich” und als “Rückschritt” in der Haltung der EU zur Taiwanfrage nach dem jüngsten G7-Treffen, bei dem die USA versuchten, ihre Verbündeten zu einer härteren Haltung in dieser Frage zu drängen.

Europäische Flotten sollten in der umstrittenen Straße von Taiwan patrouillieren, schrieb Borrell in einem Artikel, der in der französischen Zeitung Journal Du Dimanche veröffentlicht wurde. Die chinesische Insel sei für die EU wirtschaftlich, kommerziell und technologisch von Bedeutung, hieß es in Medienberichten vom Sonntag. Er forderte die europäischen Marinen auf, in der Straße von Taiwan zu patrouillieren, um “Europas Engagement für die Freiheit der Schifffahrt” in diesem wichtigen Gebiet zu zeigen.

Die Äußerungen erfolgten, nachdem Borrell am Dienstag im Europäischen Parlament eine Debatte über die Beziehungen zwischen der EU und China geführt hatte, in der der Leiter der EU-Außenpolitik die Notwendigkeit eines einheitlichen Vorgehens der EU gegenüber China betonte. In den letzten Wochen hat die EU eine breite Debatte erlebt, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron nach einem Besuch in China die EU aufgefordert hatte, ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern und sich nicht in eine Konfrontation zwischen China und den USA in der Taiwan-Frage hineinziehen zu lassen.

Quelle: Global Times