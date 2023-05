dazu auch: Ukraine-Krieg: US-G7 enthüllt Sanktionsliste gegen Hunderte von Unternehmen wegen Unterstützung der russischen Invasion

(Eigene Übersetzung)

Die Maßnahmen des Außen-, Finanz- und Handelsministeriums richten sich gegen drei Unternehmen aus Festlandchina und fünf aus Hongkong

Spitzendiplomat Antony Blinken: Sanktionen zeigen, dass die USA der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist

Die USA haben am Freitag offiziell neue Sanktionen gegen Hunderte von Unternehmen in Asien, Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten verhängt, darunter drei aus dem chinesischen Mutterland und fünf aus Hongkong. Die Sanktionen sind Teil einer koordinierten Aktion der Gruppe der Sieben, die Russland daran hindern soll, seinen Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen.

Mit den Maßnahmen des US-Außen-, Finanz- und Handelsministeriums sollen die auf dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima, an dem auch US-Präsident Joe Biden teilnimmt, eingegangenen Verpflichtungen umgesetzt werden.

Die Maßnahmen “zeigen unsere gemeinsame Entschlossenheit, Russland für seine zunehmenden Gräueltaten in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen”, so US-Außenminister Antony Blinken in einer Erklärung.

“Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist.”…

Quelle: South China Morning Post

und: Biden schwänzt zwei Etappen seiner Reise und untergräbt die Glaubwürdigkeit der USA

(Eigene Übersetzung)

US-Präsident Joe Biden beschloss, seine bevorstehende Reise in den asiatisch-pazifischen Raum zu verkürzen, indem er einen Besuch in Australien und Papua-Neuguinea aufgrund der laufenden Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in Washington absagte. Dies spiegelt nach Ansicht einiger chinesischer Experten wider, dass Washington seine so genannten Verbündeten und Partner nur als Schachfiguren und Instrumente betrachtet und sich einfach von seinen Verpflichtungen zurückzieht, wenn seine innenpolitischen Probleme seine politische Agenda überlagern.

In der Zwischenzeit wurde ein für nächste Woche in Sydney geplantes Gipfeltreffen der vier Staats- und Regierungschefs abgesagt, was das diplomatische Engagement der USA in der asiatisch-pazifischen Region beeinträchtigen wird, so einige Experten. In Anbetracht ihrer ausstehenden Schuldenproblematik sehen sich die USA mit einem kontinuierlichen Machtverlust konfrontiert und senden strategische Verwirrungssignale aus, die bei ihren Verbündeten Misstrauen hinsichtlich ihrer Führung und ihres Rufs wecken, so die Experten. […]

Die AP bezeichnete die “Absage von zwei der drei Etappen der Überseereise” als außenpolitischen Rückschlag für eine Regierung, die die Pazifikregion zu einem zentralen Punkt ihrer globalen Bemühungen gemacht hat. […]

Die USA haben solche kleinen Cliquen gebildet, um Chinas Einfluss im asiatisch-pazifischen Raum entgegenzuwirken, aber diese Länder sollten erkennen, dass ihre eigenen Interessen weitaus wichtiger sind als von den USA manipuliert zu werden, vor allem, wenn die abnehmende Macht der USA ihre Strategie der Eindämmung Chinas nur noch brüchiger macht.

Quelle: Global Times