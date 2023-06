Videohinweise am Samstag

Oskar Lafontaine [Auszüge transkribiert, CG]: “Was den Ukraine-Krieg angeht: Da ist jetzt in der New York Times eine ganzseitige Anzeige veröffentlicht worden, von der Eisenhower Foundation, die genau das aufnimmt, was Sie erwähnt haben. Dass der Krieg viel früher angefangen hat, dass schon das Versprechen an Gorbatschow war, die NATO nicht auszuweiten und all die US-Stimmen aufzählt, die gesagt haben, wenn ihr das macht, gibt es Krieg. Das haben die ja vorausgesagt. Aber dennoch, alles wird weggeschoben in der deutschen Öffentlichkeit. Das ist das Phänomen. Selbst 2014 und danach hat beispielsweise Herr Restle in der ARD gesagt, Kiew trägt den Krieg in die Wohnzimmer in der Ostukraine und in die Schlafzimmer und übt dort Terrorismus aus. Und auf einmal ist alles weggeblasen. Wir akzeptieren ja, dass ein Staat entsteht, der also wirklich so ‘Halb-Nazi-Strukturen’ hat, wo dann ein Juden- und Polen-Mörder zum neuen Nationalhelden – nämlich Bandera – stilisiert wird, nach ihm Plätze und Straßen benannt werden. Das ist alles ungeheuerlich, was da passiert. Da ist man wirklich dankbar, dass in der New York Times eine ganzseitige Anzeige erscheint, die eine Stimme der Vernunft ist und einfach nur Tatsachen aufführt. […] Der Ukraine-Krieg ist schlicht und einfach ein geostrategischer Krieg der USA gegen Russland, der von langer Hand über Jahrzehnte vorbereitet worden ist. Wenn man Bücher von Kissinger oder von Brzeziński oder die Stellungnahme von Friedman liest, […] dann ist das einfach das Ziel der USA, Russland und Europa gegeneinander zu treiben. Das ist ja jetzt in vollem Umfang bei diesem Krieg erreicht worden. […] Ich habe mich auf die Position zurückgezogen, dass ich meinen Beitrag leiste, den ich jetzt heute noch mit meinen Möglichkeiten leisten kann. […] Schwerpunkt ist die Bekämpfung des Mordens in der Ukraine und immer weiter darauf hinzuwirken, dass es jetzt zu einem Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen kommt, als Beispiel. Deswegen habe ich auch angenommen, in Ramstein zu sprechen. Da ist immer Ende Juni diese große Ramstein-Demo, weil das ja das Drehkreuz des Mordens und des Imperialismus in Europa ist, um dort noch einmal zu versuchen, zu überzeugen. […] Es gibt irgendwann einmal wieder Veränderungen. Ich bin auch nicht sehr optimistisch, aber meine Antwort ist eben, jeden Tag zu versuchen, dagegen zu halten solange ich kann. Und das würde ich auch jüngeren Leute sagen […], nicht resignieren, dagegenhalten.”

