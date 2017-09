Bemerkenswertes kurz vor den Wahlen. Gespielter Konflikt zwischen FDP und Grünen. Viel Geld bei der AfD.

Was sollen Parteitage so kurz vor der Wahl? Ein Programm formulieren? Einen Spitzenkandidaten benennen? Dass sich Parteien wie gestern die Grünen und die FDP zu einem Parteitag versammeln, ist ungewöhnlich. Eine reine Werbeveranstaltung mit dem richtigen Kalkül, dass sich die Medien im konkreten Fall dieser beiden Parteien dafür interessieren. Beide haben dabei so getan, als lägen sie sich in den Haaren. Davon kann man von wenigen Ausnahmen abgesehen nicht ausgehen.

Die Grünen geben sich auch mithilfe des gespielten Konfliktes mit der FDP ein linkes fortschrittliches Profil und überdecken damit, dass sie ganz ordentlich nach rechts gerückt sind. Beim kleinen Stammwähler-Potenzial der FDP gibt es Vorbehalte gegen die „Spinner“ von den Grünen. Der Konflikt dient der entsprechenden Profilierung.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden Freunde Özdemir (Die Grünen) und Lindner (FDP) die Terminierung und den Streit abgesprochen haben. Himmelweite Unterschiede gibt es nicht. Die Wahrscheinlichkeit eines gemeinsamen Eintritts in eine schwarz-grün-gelbe Koalition ist hoch.

Da in beiden Parteien viele Mitglieder sein dürften und außerhalb noch mehr jeweilige Sympathisanten, die von der anderen Partei nicht allzu viel halten, war es wichtig, die Streitfragen hochzuspielen. So können beide Parteien ihre widerstreitenden Wählerpotenziale, soweit sie diese noch haben, zusammenhalten.