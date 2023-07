dazu auch: Gipfel in Vilnius: Selenskij brüskiert NATO

Waffen statt Beitrittsperspektive für Kiew. Aus Berlin kommt ein 700-Millionen-Paket

Mit heftigen Auseinandersetzungen um die NATO-Perspektive der Ukraine hat am Dienstag der Gipfel des Militärbündnisses in Vilnius begonnen. Während vor allem östliche Mitgliedstaaten bis zum Schluss auf eine Beitrittszusage drangen, sah der vorab kursierende Entwurf für die offizielle Gipfelerklärung nur einen allgemeinen Fahrplan ohne jede zeitliche oder sonstige Festlegung vor. Vor allem US-Präsident Joseph Biden hatte sich gegen eine Beitrittszusage verwahrt und sich nur für unverbindliche Formulierungen wie diejenige offen gezeigt, die »Zukunft« der Ukraine liege »in der NATO«. Präsident Wolodimir Selenskij warf der NATO deshalb öffentlich »Unschlüssigkeit« sowie »Schwäche« vor. Um Kiew einen gesichtswahrenden Erfolg zu bieten, sollten am Dienstag Sicherheitsgarantien etwa in Form von Waffenlieferungen zugesagt werden. Zudem soll am Mittwoch erstmals der NATO-Ukraine-Rat zusammentreffen.

Quelle: junge Welt

und: Der NATO-Gipfel in Vilnius wird wahrscheinlich ein Flop werden

(Eigene Übersetzung)

Europa hat kein Geld und keine Munition und ist nicht bereit, eine Eskalation herbeizuführen, indem es der Ukraine die Luftstreitkräfte zur Verfügung stellt, die sie nach eigenen Angaben benötigt, um den Krieg zu gewinnen. […]

Die Ukraine drängt entweder auf eine sofortige NATO-Mitgliedschaft oder auf handlungsfähige Sicherheitsgarantien der NATO. Die Position der Ukraine wird jedoch durch das Scheitern der Gegenoffensive gegen Russland und die fehlgeschlagenen Versuche der Ukraine, die Regierung von Präsident Wladimir Putin durch Sabotageakte, Attentate und tödliche Drohnenangriffe auf den Kreml zu destabilisieren, geschwächt. Jetzt sagt die Ukraine, dass sie die Luftstreitkräfte der NATO braucht, um ihren Krieg zu gewinnen.

Es wird sehr schwer sein, einen NATO-Konsens über das weitere Vorgehen zu erzielen, egal wie sehr Washington seine europäischen Partner unter Druck setzt.

Europa befindet sich aufgrund der Covid-Katastrophe, der Sanktionen gegen die russische Energiewirtschaft und der hohen Arbeitslosigkeit, von der auch die jüngsten Einwanderer betroffen sind, bereits in einer Rezession. Das Ergebnis all dessen sind soziale Unruhen in ganz Europa. In Frankreich gibt es bereits eine ernsthafte Revolte, und obwohl sich die Lage in Frankreich in den letzten Tagen entspannt hat, wird sie zurückkehren.

Unterdessen verliert die deutsche Regierungskoalition immer mehr an Unterstützung in der Bevölkerung, und die AfD, Deutschlands rechtsextreme Partei, ist inzwischen die zweitstärkste Partei im Lande. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Koalitionspartner wissen nicht, was sie tun sollen:

Quelle: Asia Times