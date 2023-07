Wo kommt der Hass auf die Russen her?

Diese Frage stellte eine Diskussionsteilnehmerin beim Pleisweiler Gespräch vom 8. Juli. Ich habe dort versprochen, gelegentlich Dokumente zur Beantwortung dieser Frage zusammenzustellen. Der Hass auf die Russen ist nicht neu. Es gab ihn vor und im Ersten Weltkrieg. Damals und bis Anfang der 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts teilten sich allerdings die Franzosen noch die Rolle der Zielscheibe feindlicher Gefühle mit den Russen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde in Zeiten der „Wiederbewaffnung”, wie das in Westdeutschland hieß, der Russenhass kräftig geschürt. Die oben abgebildeten Plakate von CDU (1953) und NPD (1972) sind beredte Zeichen dieser Dauerpropaganda. Heute werde ich anhand von Tagesschau-Meldungen zeigen, wie allein in diesem Medium der Hass auf die Russen aktuell befeuert wird. Albrecht Müller.



Dies geschieht manchmal massiv, manchmal beiläufig. In anderen Medien begegnen wir unentwegt ähnlichen Meldungen, Abbildungen und Kommentaren, die die Verachtung und Abneigung gegen Russland schüren.

Hier in der Region und in anderen Teilen unseres Landes wird der Aufbau von Feindseligkeiten gegenüber Russland übrigens noch zusätzlich mit täglichen Luftkampfübungen über unseren Köpfen untermalt und unterschwellig begründet.

Die NachDenkSeiten werden gelegentlich auf dieses Thema zurückkommen und mit Meldungen und Abbildungen aus anderen Medien als der Tagesschau den unterschwelligen Feindbildaufbau belegen.

Wir verbinden damit die herzliche Bitte und Anregung an Sie, Menschen in Ihrem Umfeld auf diese Dauerpropaganda aufmerksam zu machen.

Wie wird der Hass auf Russland und die Russen befeuert? Beispiele aus Tagesschau-Texten und -Sendungen vom 11. bis 13. Juli 2023:

Krieg gegen die Ukraine

Erneut Verletzte bei russischen Angriffen

Stand: 13.07.2023 13:28 Uhr

In der Ukraine sind erneut mehrere Städte von russischen Drohnen und Raketen angegriffen worden. Zeitweise gab es landesweit Luftalarm. Mehrere Menschen wurden verletzt, Wohnhäuser fingen Feuer. …

LIVEBLOG

Krieg gegen die Ukraine + London:

Russland setzt Fahrzeuge als Bomben ein +

Stand: 13.07.2023 15:32 Uhr

Laut dem britischen Geheimdienst setzt Russland in der Ukraine alte Militärfahrzeuge als Bomben ein. Die Bundeswehr bestellt Munition für den „Leopard 2″, auch für die Ukraine. Die Entwicklungen im Liveblog. …

INTERVIEW

Nach dem NATO-Gipfel

„Ein starkes Signal an Russland”

Stand: 13.07.2023 10:47 Uhr

Schweden wird NATO-Mitglied, die Ukraine soll es werden – nach Ansicht der Sicherheitsexpertin Fix ist das eine klare Botschaft an Russland, dass es sich nicht lohnt, den Krieg in die Länge zu ziehen. Und doch bleiben auch nach Vilnius Widersprüche. …

13:11 Uhr

In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja sind mutmaßlich durch Raketenbeschuss mehr als 20 Menschen verletzt worden. 13 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie der Militärgouverneur Jurij Malaschko bei Telegram mitteilte. Unter den Opfern seien acht Minderjährige.

…

Krieg gegen die Ukraine

Deutschland plant millionenschweres Rüstungspaket

Stand: 11.07.2023 12:10 Uhr

Deutschland will der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro liefern. Das neue Rüstungspaket soll laut Verteidigungsministerium unter anderem Panzer und Tausende Schuss Munition umfassen.

Im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg soll die Ukraine weitere Militärausrüstung aus Deutschland erhalten – im Wert von knapp 700 Millionen Euro. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an. …

Tagesschau 12.7.2023 bis Minute 4:20

Gudrun Engel, ARD Washington, zzt. Vilnius, mit einer Bilanz vom NATO-Gipfel

Stand: 12.07.2023 18:16 Uhr

Gudrun Engel, ARD Washington, zzt. Vilnius, mit einer Bilanz vom NATO-Gipfel | tagesschau.de

Schlussbemerkung: Auch wenn die einzelnen Meldungen, Bilder und Kommentare als selbstverständliche Berichterstattung gewertet werden können, sie werden ihre Wirkung haben: das Feindbild Russland wird festgezurrt. Die notwendige Politik der Entspannung und Verständigung wird es wie in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts schwer haben. Sie trifft auf eine Mauer von harten Emotionen.