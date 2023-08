dazu: Putsch in Niger – dem Westen geht es nicht um Demokratie, sondern um Rohstoffe und Flüchtlingsabwehr

Quelle: NachDenkSeiten

dazu auch: Trümmerhaufen: Westen und Putsch in Niger.

Die erste Reaktion des Westens auf den Militärputsch in Niger war die Drohung, den Konflikt zu internationalisieren, d. h. den Krieg im Sahel auszuweiten. Anderes fiel dem Westen nie ein, wenn es galt, Unbotmäßigkeit in der als Hinterhof betrachteten Region niederzuschlagen. Das Problem: Die Kräfteverhältnisse in der Welt ändern sich rasant. Aber Frankreich und die USA sind nicht bereit, auf ihren Status als militärgestützte Kolonialmächte zu verzichten. Lediglich die rechtswidrige Gewaltdrohung überließ der Westen dem Chef der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ­(ECOWAS), dem Präsidenten Nigerias, Bola Tinubu. Der hatte zuvor ein Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken – also keine leeren Worte. Die frühere britische Kolonie Nigeria erbringt zwei Drittel der ECOWAS-Wirtschaftsleistung und ist ein Machtfaktor – anders als die ruinierten frankophonen Mitgliedstaaten, die am finanziellen Tropf Frankreichs hängen. Das regiert die Region indirekt mit der Gemeinschaftswährung CFA, die in Paris manipuliert wird. CFA ist eine Geldpumpe zur Finanzierung der jeweiligen Kompradorenbourgeoisie und zur Verarmung der Bevölkerungen. Das hat deren Unmut in mehr als 60 Jahren zur Weißglut gesteigert. Zudem: Die rassistische Arroganz, mit der Paris und London 2011 den Krieg gegen Libyen eröffneten, ist nicht vergessen – wie auch die Pläne für eine wirkliche wirtschaftliche Unabhängigkeit Afrikas des unter NATO-Aufsicht viehisch ermordeten Muammar Al-Ghaddafi. Als sich die Staatszertrümmerung Libyens wie vorhergesagt auf die Staaten des Sahel ausweitete, wurde auch noch die Bundeswehr in die Sahara gelockt. Die Fußtruppen des Westens – dschihadistische Kopfabschneider, hochgerüstete Schmuggelkartelle und korrupte Militärs – machten der Staatlichkeit dort zugleich den Garaus. Alles unter Aufsicht einer verhassten UN-Truppe. Erinnert sich noch jemand an die Reisen Angela Merkels oder des Heiko Maas 2019 in die Region? Das Resultat war stets: mehr Militär. Das sollten die Afrikaner damals gefälligst selbst aufstellen, die Kohle sollte aus Berlin und Paris kommen.

Quelle: Arnold Schölzel in junge Welt