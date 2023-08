dazu: “Blackrock kontrolliert die globale Wirtschaft” – Dr. Werner Rügemer im Interview Blackrock und viele weitere kapitalstarke Unternehmen wie State Street und Vanguard nehmen enormen Einfluss auf die wirtschaftspolitischen Entwicklungen auf der Welt und verdienen an Krisen und Kriegen. “Die Big Player arbeiten zusammen”, sagt der Publizist und Philosoph Dr. Werner Rügemer im Interview. In seinem Buch “BlackRock und Co enteignen” beschreibt er dieses neue globale Kartell. Und nicht nur das: BlackRock berät mit seiner Künstlichen Intelligenz “Aladdin” die wichtigsten Institutionen der Welt: Die US-Regierung, EU-Kommission, EZB, IWF oder die FED und verfügt so über immense Insiderinformationen. Reguliert werden diese Schattenbanken nicht. Quelle: RT DE

Anmerkung Christian Reimann: Die eigentlich brisanten Vorgänge werden vom „Spiegel“ – und den meisten Hauptmedien des gesamten Westens – nicht benannt: Da sind z.B. die geschäftlichen Beziehungen der Familie Biden in der Ukraine und das Eingreifen des damaligen US-Vizepräsidenten Biden in Ermittlungen durch den früheren ukrainischen Generalstaatsanwalt gegen Korruption. Bitte lesen Sie dazu u.a. auch bzw. erneut Biden-Laptop: „Eine der erfolgreichsten Desinformations-Kampagnen in der modernen Geschichte amerikanischer Wahlen“ sowie Korruptionsvorwürfe Werden 17 Mitschnitte für Biden gefährlich?, dazu: Giuliani: Burisma-Buchhalterin, die Bidens Korruption offenlegte, starb unter mysteriösen Umständen und dazu auch: Telefongespräche über Schmiergeldzahlungen an Biden wurden mitgeschnitten mit einer Anmerkung.

dazu: ROUNDUP 2: Juristischer Schlag für Hunter Biden – Sonderermittler ernannt

Die juristischen Probleme für Joe Bidens Sohn Hunter spitzen sich dramatisch zu und werden zur zunehmenden politischen Belastung für den US-Präsidenten. Justizminister Merrick Garland teilte am Freitag in Washington mit, dass er einen Sonderermittler für Untersuchungen gegen Hunter Biden eingesetzt habe. Außerdem platzte kürzlich eine Vereinbarung zwischen dem 53-Jährigen und der gegen ihn ermittelnden Staatsanwaltschaft vorerst, was einen Gerichtsprozess gegen den Präsidentensohn wahrscheinlicher macht. All das fällt mitten in Joe Bidens Wahlkampf für eine zweite Amtszeit und in eine Zeit höchst aufgeladener politischer Stimmung in den USA mit Blick auf das Justizsystem des Landes.

Quelle: Börse Frankfurt

Anmerkung unseres Lesers R.L.: Diese dpa-Meldung erwähnt nur beiläufig die Verwicklung Hunter Bidens in Ukraine-Geschäfte und die Intervention seines Vaters als US-Vizepräsident in 2015 zur Einstellung eines Verfahrens des damals amtierenden ukrainischen Generalstaatsanwalts gegen Hunter Biden wegen Korruptionsverdacht. Der damalige US-Vizepräsident Biden drohte dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko in Kiew bei seinem Besuch mit der sofortigen Einstellung einer US-Hilfszahlung von 1 Mrd. Dollar, sollte nicht unverzüglich die Untersuchung eingestellt und der Ukrainische Generalstaatsanwalt entlassen werden. Eine Stunde später erfolgte beides. US-Vize Biden rühmte sich dessen später in den USA in einem Auftritt vor Unternehmern seines persönlichen „Erpressungserfolgs“, wovon ein Handy-Mitschnitt als Beleg existiert. Mit viel Gelächter wurde seine „launische Kommentierung“, wie mit unbotmäßigen ukrainischen „guys“ umzugehen sei, quittiert. Erstaunlich ist, dass diese Quelle bzw. dieses Dokument nicht nachdrücklicher von den Republikanern ausgewertet wird. Vielleicht deshalb, dass ein solcher „Umgang“ mit Vasallen parteiübergreifend üblich ist.

dazu auch: Republikaner kritisieren Ernennung eines Sonderermittlers für Untersuchungen gegen Hunter Biden

Unter anderem der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, McCarthy, bezweifelte, dass man Sonderermittler David Weiss trauen könne. Ein Sprecher von Ex-Präsident Trump verwies darauf, dass Weiss als Staatsanwalt von Delaware schon mehrere Jahre gegen Hunter Biden ermittelt habe, ohne ihn vor Gericht zu bringen. Die Präsidentschaftsbewerberin Haley bezeichnete die Ernennung des Sonderermittlers als Ablenkungsmanöver.

Im Bundesstaat Delaware wird gegen Hunter Biden unter anderem wegen Verstößen gegen das Steuer- und Waffenrecht ermittelt. Mit der Ernennung des Sonderermittlers könnte die Untersuchung nun auf das gesamte Land ausgeweitet werden. Dies könnte auch die US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr beeinflussen. Joe Biden strebt eine Wiederwahl an.

Quelle: Deutschlandfunk